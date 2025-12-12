Suất cơm 200.000 đồng ở SEA Games gây bão: Cả Đông Nam Á "dở khóc dở cười"

Suất ăn trị giá khoảng 200.000 đồng được nước chủ nhà SEA Games 33 chuẩn bị cho vận động viên đang gây sốc khắp mạng xã hội. Hình ảnh hộp cơm lèo tèo vài món khiến nhiều VĐV phải tự mua thêm đồ ăn để bù dinh dưỡng, trong khi các đoàn thể thao liên tục lên tiếng vì chất lượng phục vụ chưa đạt chuẩn.

Suất ăn trị giá khoảng 200.000 đồng đang gây sốt ở SEA Games 33

Bữa ăn 200.000 đồng khiến VĐV “đứng hình”

Ban tổ chức SEA Games 33 (Thái Lan) gần đây vấp phải hàng loạt chỉ trích liên quan tới công tác hậu cần. Hình ảnh do trang Futsal Poonpoon đăng tải cho thấy, suốt nhiều bữa trưa, đội futsal nữ Thái Lan chỉ được phát cơm hộp với vài miếng thịt, chút rau, một quả trứng. Điều này khiến chính VĐV chủ nhà cũng “ăn không đủ no”.

Theo Thairath, một số đoàn thể thao phàn nàn rằng khẩu phần ăn không đáp ứng được nhu cầu vận động cường độ cao. Một số VĐV thậm chí phải mua thêm thức ăn từ ngoài để đảm bảo dinh dưỡng thi đấu.

Trước đó, trưởng đoàn thể thao Thái Lan đã phải họp khẩn với đại diện các nước để giải quyết vấn đề “cơm hộp thiếu chất”, nhưng đến 11/12 tình trạng vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Ngân sách dành cho thực phẩm được công bố lên tới 17 triệu baht cho khoảng 8.000 người, tương đương mức chi 239 baht mỗi bữa (xấp xỉ 200.000 đồng). Tuy nhiên thực tế suất ăn lại khiến các đội không khỏi thất vọng.

Đoàn Việt Nam cũng phải tự mua thêm thực phẩm

Không chỉ futsal Thái Lan, ba đội tuyển bóng đá và futsal Việt Nam cũng rơi vào cảnh “ăn không đủ chất”.

Đội nữ Việt Nam ở Chonburi phải di chuyển gần 4 tiếng cho mỗi buổi tập vì kẹt xe, lại ăn uống thiếu dinh dưỡng nên ảnh hưởng đáng kể đến thể lực.

Đội futsal nữ Việt Nam mới sang Thái Lan hai ngày đã phải ăn toàn cơm hộp suốt bữa trưa. Nhiều cầu thủ phản ánh suất ăn quá ít, một hộp cơm nhỏ, vài lát rau, vài miếng thịt, thêm quả trứng hoàn toàn không đủ cho mức vận động cao của môn futsal.

Trước tình hình đó, VFF đã phải chỉ đạo đội ngũ hậu cần mua thịt bò, cá hồi, thực phẩm tươi để nấu bù. Các đội bóng cũng đặt thêm đồ ăn từ nhà hàng Việt tại Bangkok để đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Nhiều quốc gia cũng lên tiếng

Trong cuộc họp các trưởng đoàn, nhiều nước phản ánh hàng loạt vấn đề: Như 5-6 tiếng chờ đợi ở sân bay mà không có xe đón, thiếu phương tiện di chuyển hằng ngày, suất ăn không đảm bảo cho VĐV của Brunei, Malaysia, Indonesia, Timor-Leste

Đoàn Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Bangkok về việc di chuyển xa, ăn uống thiếu chất làm giảm phong độ của VĐV. Phía Thái Lan cho biết đã tiếp nhận ý kiến và cam kết khắc phục.

Dân mạng Việt Nam: vừa sốc vừa… hài

Sự việc nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam. Nhiều bình luận vừa bức xúc vừa châm biếm, tạo nên một “làn sóng hài hước” đặc trưng:

“Như ăn cơm bụi ở Việt Nam. Sau cho Thái sang đây, cho ăn sắn luộc với rau muống xào tỏi cho biết đặc sản”, một người vừa bình luận vừa đùa.

“Ăn thế này chắc đủ sức… khởi động thôi”, tài khoản tiếp theo bày tỏ.

“Ăn ít để giữ eo à? Thi đấu sao nổi”, một bình luận khác.

“Muốn ngon thì mang đầu bếp theo, chứ Thái Lan quen ăn đơn giản rồi”, fan khác thì cho rằng muốn ăn ngon thì nên chủ động.

Nhiều người cũng tỏ ra đồng cảm vì khẩu phần ăn ở Thái vốn ít và đơn giản hơn Việt Nam, nhưng vẫn cho rằng với sự kiện tầm khu vực, suất ăn như vậy là “không ổn”.