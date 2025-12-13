Trực tiếp SEA Games 33, đoàn Việt Nam thi đấu 13/12: Nguyễn Thị Oanh xuất trận, chờ Huy Hoàng lập hattrick HCV

Sau 3 ngày thi đấu bùng nổ, đoàn thể thao Việt Nam đã mang về tổng cộng 24 HCV, ghi dấu ấn ở nhiều môn như bơi lội, điền kinh, bi sắt, taekwondo, karate và thể dục dụng cụ. Ngày 13/12 hứa hẹn sẽ là một ngày thi đấu rực rỡ hơn, khi các ngôi sao hàng đầu của thể thao Việt Nam đồng loạt bước vào tranh tài.

Huy Hoàng hướng tới HCV thứ 3, Nguyễn Thị Oanh xuất trận

Huy Hoàng nhắm tới HCV thứ 3

Nguyễn Huy Hoàng, kình ngư số 1 của bơi lội Việt Nam, đang hướng tới tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 33. Sau khi giành HCV ở cự ly 1.500m tự do nam và góp phần trong chiến thắng 4x200m tự do nam, Hoàng sẽ trở lại bể bơi thi đấu 200m tự do nam vào sáng 13/12, cùng Trần Văn Nguyễn Quốc tranh vé vào chung kết. Với phong độ ổn định, kinh nghiệm dày dạn và sức bền vượt trội, Hoàng được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số 1 đường đua xanh của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các nội dung 100m bướm nam và 100m bơi ếch nữ cũng sẽ diễn ra vòng loại vào buổi sáng với sự góp mặt của Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Thúy Hiền. Các nội dung chung kết diễn ra buổi chiều từ 18h hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Nguyễn Thị Oanh, cơ hội vàng ở điền kinh

Điền kinh tiếp tục là mỏ vàng của Việt Nam tại SEA Games 33. Ngôi sao Nguyễn Thị Oanh sẽ bước vào tranh tài ở 5.000m nữ, đối đầu với các đối thủ nặng ký từ Thái Lan, Indonesia và Philippines. Oanh là VĐV đa năng, từng giành HCV ở các cự ly 1.500m, 3.000m và 5.000m tại nhiều giải đấu khu vực, và cô chắc chắn là niềm hy vọng vàng cho điền kinh Việt Nam hôm nay.

Ngoài Oanh, các tay chạy khác của Việt Nam cũng sẽ góp mặt ở các nội dung 200m, 800m và nhảy ba bước nữ. Nguyễn Thị Hương và Vũ Thị Ngọc Hà sẽ là những VĐV đáng chú ý ở nội dung nhảy ba bước, nơi cả hai đều đang sở hữu thành tích quốc tế ổn định.

Các nội dung đáng chú ý khác

Bơi lội: Ngoài Hoàng, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc còn tranh tài ở 200m tự do, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân thi đấu vòng loại 400m hỗn hợp nữ.

Bắn súng: Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo bước vào chung kết 10m súng trường hơi nữ, nội dung mà Việt Nam từng có thành tích tốt tại SEA Games trước.

Karate, Taekwondo, Judo, Kickboxing: Các nội dung trọng điểm của Việt Nam sẽ diễn ra vòng loại và chung kết trong ngày, hứa hẹn tăng số HCV cho đoàn.

Bi sắt: Triples team nam và nữ bước vào bán kết và chung kết, tiếp nối thành công ở các ngày trước.

Cầu mây, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền. Các đội tuyển nữ và nam đều có lịch thi đấu quan trọng, nhiều trận quyết định tấm vé vào vòng trong.

Thể thao điện tử và các môn biểu diễn. Việt Nam cũng tham gia các nội dung FC Online, Mobile Legends và Audition, giúp mở rộng trải nghiệm cho người hâm mộ.