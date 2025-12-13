Võ sĩ đánh bại nhà vô địch thế giới, giành HCV nhờ cãi nhau với vợ

Ở nội dung biểu diễn đôi hỗn hợp của môn jujitsu của SEA Games 33 sáng nay 12/12, huy chương vàng thuộc về cặp vận động viên Ratcharaj Yimprai và Kulastree Kamsroi. Đáng chú ý, 2 nhà vô địch người Thái Lan là vợ chồng. Yimprai từng giành HCV ở kỳ SEA Games trước với bạn tập khác. Năm nay, anh đổi sang thi đấu cùng vợ khi cô lần đầu tiên tham dự đấu trường khu vực.

Đây cũng là lần đầu cả hai đứng chung một đội hình thi đấu, nhưng vì vốn là vợ chồng ngoài đời nên họ phối hợp vô cùng ăn ý, từng động tác đều nhịp nhàng và ăn khớp. Nhờ màn trình diễn nổi bật, cặp đôi giành được 54 điểm, qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ 9 của môn jujitsu cho đoàn Thái Lan.

Hai vợ chồng cùng nhau đạt huy chương vàng môn jujitsu. (Nguồn: Khaosod)

Chia sẻ sau chiến thắng, Ratcharaj nói: “Kỳ SEA Games trước ở Campuchia tôi cũng giành huy chương vàng, nhưng lúc đó thi đấu cùng vận động viên khác. Năm nay, được đứng cạnh vợ ngay trên sân nhà, cảm xúc thực sự rất đặc biệt. Chúng tôi đã mang cả câu chuyện thường ngày, từ những buổi tập chăm chỉ cho đến những lần tranh cãi nhỏ nhặt, đưa hết vào bài thi. Và rồi kết quả cuối cùng lại tuyệt vời hơn cả mong đợi”.

Về nhì là bộ đôi Warawut Saengsriruang và Lalita Yuennan cũng của Thái Lan. Đáng chú ý, cả hai vận động viên này đều từng là nhà vô địch thế giới với thành tích 52 điểm. Huy chương đồng thuộc về cặp vận động viên của Việt Nam.

Đoàn Thái Lan quá mạnh ở nội dung biểu diễn môn jujitsu. Các vận động viên chủ nhà giành 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc ở các nội dung biểu diễn đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.