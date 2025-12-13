Võ sĩ Hà Nội đánh như máy 4 trận/ngày, "đè bẹp" VĐV chủ nhà giật HCV SEA Games

Karate Việt Nam khép lại ngày thi đấu 12/12 tại SEA Games 33 với chỉ một tấm HCV, nhưng đó lại là chiến thắng mang dấu ấn mạnh mẽ của võ sĩ Khuất Hải Nam (sinh năm 2001, quê Thạch Thất, Hà Nội), nhân vật thi đấu bền bỉ nhất của đội khi phải đánh liên tiếp từ vòng loại cho tới chung kết và vẫn giữ phong độ “như máy”.

Hải Nam thi đấu với tinh thần "không có gì phải sợ"

Đánh bại VĐV chủ nhà, lên ngôi thuyết phục

Ở chung kết đối kháng hạng cân 67kg nam, Hải Nam đối đầu võ sĩ chủ nhà Chanchang, người nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả Thái Lan. Tuy nhiên, võ sĩ Hà Nội nhập cuộc đầy tự tin, dẫn 2-0 rồi tiếp tục tung ra các đòn tấn công chính xác để nới rộng cách biệt lên 5-0.

Giữ vững thế trận đến cuối, Hải Nam thắng 6-1, mang về HCV thứ 18 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, đồng thời giúp karate thoát ngày “trắng vàng” sau hai thất bại đáng tiếc của Chu Văn Đức và Nguyễn Thị Diệu Ly ở chung kết hạng 55kg nam và nữ.

Một mình đánh từ vòng loại đến chung kết

Điều đáng nể là Hải Nam là võ sĩ duy nhất của karate Việt Nam phải đánh liên tục từ vòng loại đến trận cuối, tổng cộng 4 trận trong cùng một ngày nhưng vẫn duy trì thể lực và tinh thần thi đấu ổn định. Anh là võ sĩ thi đấu nhiều nhất của tuyển karate ngày 12/12.

Chia sẻ ngay sau khoảnh khắc đăng quang, Hải Nam xúc động: “Em rất vui khi lần đầu dự SEA Games đã giành được HCV. Cảm ơn mọi người đã tới đây cổ vũ cho em và các VĐV khác. Dù đồng đội thua hai trận chung kết trước đó, em vẫn tin vào khả năng của mình. Em hơi sốc, nhưng đã kịp bình tĩnh lại để bước vào trận cuối. Đối thủ chủ nhà cũng không sao hết, quan trọng là tinh thần, trong tim luôn thi đấu vì Tổ quốc”.

Khi được hỏi đâu là đối thủ khó nhất trong hành trình lên ngôi vô địch, Hải Nam thẳng thắn: “Em đánh giá võ sĩ Malaysia là khó chịu nhất, nhưng thực ra ai cũng mạnh. Lúc đầu em hơi lo về trọng tài nhưng trận chung kết trọng tài chấm rất công tâm. Cảm ơn khán giả, các thầy và chuyên gia đã luôn hỗ trợ, giúp em cảm thấy mọi thứ không còn khó khăn”.

Chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ chủ nhà, cùng phong thái thi đấu đầy bản lĩnh từ vòng loại đến chung kết, đã giúp Khuất Hải Nam góp tên vào danh sách giành HCV cho đoàn Việt Nam trong ngày 12/12.

Khuất Hải Nam thi đấu với trái tim quả cảm