Tin mới nhất bóng đá sáng 13/12: Rashford vẫn phải dự bị ở Barca, Guardiola vắng mặt bí ẩn

HLV Hansi Flick xác nhận Rashford vẫn phải dự bị ở Barcelona

Trả lời truyền thông trước vòng 17 La Liga, HLV Hansi Flick khẳng định Marcus Rashford sẽ không phàn nàn nếu tiếp tục ngồi dự bị. Mặt khác, nhà cầm quân người Đức hết lời ca ngợi sự chuyên nghiệp của tiền đạo 28 tuổi:

"Việc Rashford ngồi dự bị cũng cho thấy Barcelona có một đội hình chất lượng. Ở vị trí này, chúng tôi sở hữu những cầu thủ xuất sắc, điều đó là hiển nhiên, nhưng điều tôi có thể nói là Rashford là cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt đối/ Thái độ và tinh thần của cậu ấy rất tuyệt vời. Ban đầu cậu ấy cần thời gian thích nghi, nhưng giờ thì cậu ấy đang ở phong độ tốt nhất".

HLV Hansi Flick không đảm bảo vị trí chính thức cho Rashford

HLV Guardiola vắng mặt ở họp báo trước vòng 16 Ngoại hạng Anh

Trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Man City và Crystal Palace ở vòng 15 Ngoại hạng Anh (21h, 14/12), HLV Pep Guardiola đã không thể tham dự vì lí do cá nhân. Thay vào đó, trợ lí Kolo Toure sẽ thay mặt nhà cầm quân người Tây Ban Nha trả lời truyền thông. Dù vậy, Pep Guardiola vẫn trực tiếp ra sân chỉ đạo Man City ở trận đấu này.

Arsenal không được nghỉ tập vào Giáng sinh

Theo Sun Sports, HLV Mikel Arteta đã chỉ thị toàn đội Arsenal tập trung tập luyện vào ngày Giáng sinh (25/12), bất chấp "Pháo thủ" không cố lịch thi đấu ở dịp Boxing Day (26/12) nhằm duy trì phong độ trong giai đoạn quan trọng bậc nhất mùa giải. Thay vào đó, các cầu thủ chỉ được phép về nhà sau buổi tập. Theo kế hoạch, Arsenal sẽ gặp Crystal Palace vào ngày 24/12 (League Cup) và Brighton vào 27/12 (Ngoại hạng Anh).

Huyền thoại MU khuyên Mainoo ra đi

Trên Covers.com, huyền thoại MU Paul Ince khẳng định, Kobbie Mainoo cần cân nhắc chuyển chia tay "Quỷ đỏ" để có thể ra sân thường xuyên, đồng thời níu kéo hy vọng trở lại ĐT Anh để tham dự World Cup 2026:

"Nếu tôi là Mainoo, tôi sẽ tìm cách chuyển đến câu lạc bộ khác vào tháng Giêng. World Cup là ưu tiên hàng đầu của tôi, và rời MU theo dạng cho mượn hoặc bán đứt vĩnh viễn trở thành lựa chọn tốt nhất để đảm bảo suất trong ĐT Anh. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, vấn đề nằm ở Mainoo hay HLV Ruben Amorim nhưng dù lí do gì, hành trình của cậu ấy không hề dễ dàng".

Đội của Fabregas mất Morata dài hạn vì chấn thương

Mới đây, CLB Como xác nhận tiền đạo Alvaro Morata sẽ phải rời xa sân cỏ 2 tháng vì chấn thương nặng ở "cơ khép đùi dài bên trái", gặp phải trong trận thua Inter Milan 0-4 cuối tuần trước. Morata, 33 tuổi, gia nhập đội bóng do HLV Cesc Fabregas dẫn dắt từ mùa hè, thi đấu tổng cộng 15 trận (8 trận đá chính) nhưng chưa ghi bàn nào.