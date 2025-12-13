Việt Nam bứt phá thêm 10 HCV trên bảng xếp hạng SEA Games 33, Thái Lan không có đối thủ

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 12/12 với tổng cộng 10 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 11 huy chương đồng nâng tổng thành tích từ đầu giải lên 24 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 43 huy chương đồng. Nhờ vậy, đoàn thể thao Việt Nam xây chắc vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

Đinh Phương Thành đoạt HCV

Đoàn Thái Lan bỏ cách rất xa nhóm bám đuổi. Chủ nhà của SEA Games 33 hiện đã giành tới 66 HCV, 43 HCB và 28 HCĐ. Tổng thành tích của đoàn Thái Lan lên tới 137 huy chương. Trong các ngày thi đấu kế tiếp, đoàn Thái Lan hứa hẹn sẽ còn gia tăng khoảng cách với đoàn Việt Nam cũng như các đoàn thể thao khác.

Xếp thứ ba trong danh sách là đoàn Indonesia với 20 HCV, 28 HCB và 24 HCĐ. Đây cũng là đối thủ lớn nhất của đoàn Việt Nam trong cuộc đua giành vị trí thứ hai toàn đoàn.

VĐV Huy Hoàng giành HCV môn bơi

Tiếp theo là Singapore với 15 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ. Các vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Philippines, Malaysia, Myanmar, Lào và Brunei, Timor-Leste.

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV 12/12: 1. Mộng Tuyền - Tâm Quang (bắn súng, súng trường hơi 10m đồng đội hỗn hợp) 2. Nguyễn Thị Hương - Ma Thị Thùy (canoeing, canoe đôi nữ 200m) 3. Khuất Hải Nam (karate, kumite -67kg nam) 4. Bạc Thị Khiêm (taekwondo, đối kháng 67-73kg nữ) 5. Đinh Phương Thành (TDDC, xà kép nam) 6.Lý Ngọc Tài - Ngô Ron (Bi sắt, đôi nam) 7. Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thuý Kiều (Bi sắt, đôi nữ) 8. Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh, 400m nữ) 9. Nguyễn Quang Thuấn (Bơi, 400m hỗn hợp nam) 10. Nguyễn Huy Hoàng (Bơi, 1.500m tự do nam) Nội dung biểu diễn (Không tính vào BXH huy chương toàn đoàn) 1. Lê Thị Hoài Phương (Audition, đơn nữ) 2. Trường Giang - Hoài Phương (Audition, đôi nam nữ)

Bảng xếp hạng toàn đoàn sau ngày 12/12