Vì sao Việt Nam giành 16 HCV SEA Games 33 nhưng chỉ được tính 14 HCV?

Sau hai ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33 (10–11/12), đoàn thể thao Việt Nam tạo ấn tượng mạnh với 16 tấm huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, trên bảng tổng sắp huy chương, chúng ta chỉ được ghi nhận 14 HCV. Con số “lệch pha” này khiến nhiều người thắc mắc, nhưng thực tế quy định của SEA Games đã nêu rất rõ ràng.

Đoàn MMA giành tổng cộng 5 huy chương SEA Games 33 gồm 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ

2 HCV “không được tính” đến từ môn MMA, vì sao?

Hai tấm HCV do Quàng Văn Minh (-65kg) và Trần Ngọc Lượng (-60kg) giành được là thành tích xuất sắc, thậm chí vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, MMA (võ thuật tổng hợp) tại SEA Games 33 là môn biểu diễn (demonstration sport), một dạng môn được đưa vào để giao lưu, giới thiệu hoặc thử nghiệm chứ không nằm trong hệ thống tranh huy chương chính thức.

MMA là môn thể thao còn mới với nhiều Đại hội, chưa được công nhận vào chương trình thi đấu chính thức của các đại hội thể thao châu lục hoặc thế giới.

Ban tổ chức SEA Games thường đưa một vài môn biểu diễn để nhằm quảng bá văn hóa thể thao của nước chủ nhà, khảo sát mức độ quan tâm để xem xét đưa vào hệ thống thi đấu chính thức trong tương lai.

Mặc dù không được tính vào bảng tổng sắp, MMA vẫn đánh dấu bước tiến lớn, trước trận chung kết, các liên đoàn MMA trong khu vực đã ký biên bản ghi nhớ thành lập Liên đoàn MMA Đông Nam Á, mở ra tương lai phát triển mạnh mẽ của môn võ này.

Không chỉ MMA, nhiều môn biểu diễn khác cũng không được tính huy chương

Ngoài MMA, SEA Games 33 còn có nhiều môn nằm trong nhóm không được tính huy chương như:

Air Sports (thể thao trên không) gồm Paragliding (dù lượn) và Paramotoring (dù lượn có động cơ). Flying Disc (đĩa bay thể thao) gồm nội dung Disc golf (đĩa bay golf), và Ultimate (bóng đĩa). Tug of War (kéo co).

Tất cả huy chương ở các môn này đều chỉ mang tính kỷ niệm chương, không tính vào bảng tổng sắp để đảm bảo tính công bằng cho tất cả đoàn thể thao.

Thành tích của đội tuyển MMA Việt Nam tại SEA Games 33

Ngoài hai tấm HCV, đội tuyển MMA Việt Nam còn có một đại diện khác tranh chung kết là Dương Thanh Bình, nhà vô địch Lion Championship và á quân châu Á. Tuy nhiên, cô gặp khó trước lối đánh khóa siết của võ sĩ Indonesia Ani Retno và chấp nhận HCB sau ba hiệp đấu.

Hai tấm HCĐ thuộc về Phạm Văn Nam và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, những gương mặt quen thuộc của giải Lion Championship. Người duy nhất không thể giành huy chương trong đội hình lần này là Lê Ngọc Thu.

Tổng cộng, MMA Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 11/12 với 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.