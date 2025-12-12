Biến động bảng xếp hạng huy chương SEA Games, Việt Nam giành "cơn mưa HCV" xếp thứ mấy?

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu rất thành công trong ngày 11/12, tức ngày thi đấu chính thức thứ 2 của SEA Games 33. Cả đoàn giành tới 12 huy chương vàng, trong khi ngày thi đấu đầu tiên chỉ có 4 huy chương vàng.

Các nội dung võ thuật mang về cho thể thao Việt Nam nhiều huy chương vàng hơn cả với 6 tấm huy chương vàng. Trong khi đó, ở các nội dung bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ (các môn thi Olympic), mỗi nội dung chứng kiến đoàn thể thao Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng.

Dẫu vậy, ở nội dung MMA, 2 tấm huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam không được tính vào bảng tổng sắp. Lý do bởi MMA mới xuất hiện ở SEA Games và chỉ được tính là "môn thể thao biểu diễn".

Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công trong ngày 11/12

Với việc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công, vị trí của toàn đoàn cũng được tăng từ hạng 4 lên hạng 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Hiện đoàn thể thao Việt Nam có được tổng cộng 14 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 27 huy chương đồng.

Về phần nước chủ nhà Thái Lan, họ tiếp tục cho thấy vị thế số một. Thái Lan giữ vững ngôi đầu khi đoạt thêm 22 huy chương vàng, qua đó có tổng cộng 41 huy chương vàng. Con số đó cao gần gấp 3 so với đoàn thể thao Việt Nam.

Ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Indonesia bám khá sát đoàn thể thao Việt Nam. Họ giành tổng cộng 13 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 13 huy chương đồng sau ngày thi đấu chính thức thứ 2.

Cục diện bảng xếp hạng SEA Games 33: