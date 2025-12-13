"Máy ghi bàn" Haaland có phải chân sút xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?

⚽ Những cột mốc phi thường của Haaland

Erling Haaland đang cho thấy bản năng săn bàn thuộc hàng xuất chúng của giải Ngoại hạng Anh, với những dấu mốc mà anh tạo ra trong màu áo Manchester City gần như không có tiền lệ ở kỷ nguyên Premier League. Chỉ sau 167 trận, chân sút người Na Uy đã ghi 145 bàn trên mọi đấu trường, bao gồm 11 cú hat-trick (hai lần ghi 5 bàn) và 36 trận lập công từ hai bàn trở lên.

Haaland đang ghi bàn ấn tượng

Ở tuổi 25, Haaland vừa cán mốc 100 bàn tại Premier League chỉ sau 111 trận, phá sâu kỷ lục cũ 124 trận của huyền thoại Alan Shearer. Tuy nhiên, Premier League chỉ ra đời năm 1992, còn lịch sử giải đấu số một nước Anh đã tồn tại từ năm 1888. Vậy Haaland đứng ở đâu khi so với những tượng đài như Dixie Dean hay Jimmy Greaves - những chân sút từng làm rung chuyển bóng đá Anh trong thế kỷ trước?

📊 So sánh giữa các thế hệ: bài toán khó tìm lời giải

Đối chiếu các chân sút qua từng thời kỳ luôn là thử thách, bởi tỷ lệ ghi bàn thay đổi đáng kể trong suốt 137 năm của giải đấu. Tuy vậy, bản chất của môn thể thao này không đổi: bàn thắng vẫn là thứ quyết định.

Để đảm bảo tính tương quan, bài phân tích của The Athletic chỉ xét dữ liệu tại hạng cao nhất nước Anh. Haaland hiện cần thêm 147 bàn nữa mới lọt vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử và cần tới 258 bàn để vượt mốc 357 của Jimmy Greaves.

Greaves - thi đấu cho Chelsea, Tottenham và West Ham - có 357 bàn và dừng thi đấu ở giải đấu hàng đầu khi mới 31 tuổi. Trong top 10 còn có Nat Lofthouse, Alan Shearer và Gordon Hodgson, những người ghi phần lớn bàn thắng trong bối cảnh lịch sử khác nhau: chiến tranh thế giới, thay đổi luật, hay số trận nhiều hơn thời hiện đại.

Huyền thoại Dixie Dean

🏆 Dixie Dean – cỗ máy ghi bàn của thập niên 1920

Dixie Dean sở hữu hiệu suất 0,86 bàn/trận trong suốt sự nghiệp. Nhưng Haaland thậm chí còn vượt qua con số ấy với mức 0,89 khi chạm mốc 100 bàn. Dẫu vậy, Dean đạt mốc 100 bàn chỉ sau 104 trận, nhanh hơn Haaland 7 trận.

Mùa giải 1927/28, Dixie Dean ghi tới 60 bàn - kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Con số ấy càng đáng kinh ngạc khi chỉ có một bàn được ghi từ chấm 11m. Haaland mùa 2022/23 ghi 36 bàn, trong đó có 7 quả phạt đền.

Dean còn giữ kỷ lục 30 hat-trick tại giải quốc nội, và toàn bộ 310 bàn của ông đều ghi cho Everton. Haaland cần thêm 211 bàn nữa để phá kỷ lục này.

🐐 Jimmy Greaves – chuẩn mực của sự ổn định

Dù Dixie Dean gây choáng ngợp với những mùa giải bùng nổ, kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử vẫn thuộc về Jimmy Greaves với 357 bàn. Không ai tiệm cận con số ấy kể từ khi ông giải nghệ năm 1971.

Ở tuổi của Haaland hiện tại (25 tuổi, 144 ngày), Greaves đã có… 246 bàn - nhiều hơn Haaland tới 146 bàn. Một phần lý do là bởi Greaves thi đấu ở giải đấu số một nước Anh từ năm 17 tuổi, trong khi Haaland tới 22 tuổi mới ra mắt Premier League.

Dẫu vậy, Haaland đạt mốc 100 bàn nhanh hơn Greaves (111 so với 133 trận).

Nếu Haaland ở lại Man City tới 2034, anh có thêm 9 mùa giải để vượt kỷ lục của Greaves, cần trung bình 29 bàn/mùa - mức hiệu suất thách thức mọi tiền đạo của bóng đá hiện đại ngày nay.

Top những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải VĐQG Anh

🔍 Bối cảnh lịch sử: ghi bàn thời trước dễ hơn?

Các giai đoạn ghi nhiều bàn nhất đều rơi vào thập niên 1920/30, thời điểm sau khi luật việt vị được nới lỏng năm 1925, khiến số bàn thắng tăng vọt. Khi đó, mỗi đội còn đá 42 trận/mùa thay vì 38 trận như ngày nay.

Greaves cũng chơi phần lớn sự nghiệp trong thời kỳ bóng đá cởi mở, với trung bình hơn 3 bàn/trận suốt 11 mùa. Ngược lại, bóng đá hiện đại chặt chẽ và giàu tính chiến thuật hơn.

Tuy vậy, không thể kết luận rằng Haaland ghi bàn khó hơn. Số lượng phạt đền, chất lượng sân bãi, công nghệ, chiến thuật… đều khác nhau giữa các thời đại.

Haaland đang từng bước tiến gần đến kỷ lục của Shearer

Đó cũng là điều khiến cuộc tranh luận về “chân sút xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh” trở nên hấp dẫn và chưa bao giờ có đáp án tuyệt đối.

Tương lai và chấn thương sẽ quyết định Haaland có thể vượt mốc 357 bàn hay không. Nhưng còn kỷ lục 60 bàn/mùa của Dixie Dean? Có lẽ sẽ trường tồn mãi mãi.

Dù vậy, hành trình chinh phục lịch sử của Haaland vẫn đang mở ra và anh đủ tài để khiến những bảng ghi kỷ lục phải viết lại.