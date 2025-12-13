Sao MU Sesko bị ngộ độc, HLV Amorim bực bội vì 3 sao phải dự Cúp châu Phi
HLV Ruben Amorim đã có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận MU tiếp đón Bournemouth ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.
"Maguire không thể thi đấu. De Ligt cũng vậy. Cậu ấy gặp vấn đề ở lưng. Không phải chấn thương nghiêm trọng nhưng vẫn đau và chúng tôi phải thận trọng. Còn Sesko thì chúng ta phải chờ xem. Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi còn 2 buổi tập để đánh giá khả năng ra sân".
"Thật đặc biệt. Cách họ thi đấu giống như một đội bóng lớn. Những gì HLV Andoni Iraola làm cho các cầu thủ, ông ấy giúp họ tiến bộ rõ rệt. Bạn có thể nhìn vào đội hình của họ và thấy nhiều cầu thủ hoàn toàn đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao hơn.
Bournemouth là đội bóng hàng đầu, với HLV hàng đầu và sở hữu những cầu thủ đặc biệt. Tôi không nhìn vào kết quả, tôi nhìn vào cách họ đối đầu với mọi đối thủ. Họ pressing cường độ cao, chơi trực diện, và có nhiều lựa chọn khác nhau trên hàng công, điều này buộc chúng tôi phải chuẩn bị cho nhiều phương án đối phó. Chúng tôi cần phải thắng, đặc biệt là trên sân nhà. Đó là mục tiêu".
"Tôi không biết liệu tình hình của từng cầu thủ có giống nhau hay không. Mỗi đội tuyển quốc gia đều có kế hoạch riêng về thời điểm họ muốn triệu tập cầu thủ. Tôi hy vọng sẽ nhận được quyết định trong hôm nay hoặc có thể là ngày mai.
Chúng tôi vẫn đang trao đổi với các đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra vào đầu tuần tới, các cầu thủ vẫn ở đây, vẫn tập luyện, và chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Thật khó chịu khi không biết ai có thể thi đấu. Nhưng thực ra cũng chẳng đội nào biết chắc ai sẽ ra sân, nên đó lại là điều tích cực. Chúng tôi có đủ nhân sự để thích ứng với mọi tình huống. Với một tuần chuẩn bị dài, chúng tôi có thời gian để sẵn sàng".
"Mount là cầu thủ cực kỳ thông minh, kỹ thuật của cậu ấy rất tốt. Nhưng cầu thủ kỹ thuật không chỉ là người biết xử lý bóng đẹp mắt. Mount giúp cân bằng đội hình của chúng tôi một cách rất hiệu quả".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/12/2025 22:55 PM (GMT+7)