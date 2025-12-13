Sao MU Sesko bị ngộ độc, HLV Amorim bực bội vì 3 sao phải dự Cúp châu Phi

HLV Amorim nói về tình hình 3 sao dự AFCON

"Tôi không biết liệu tình hình của từng cầu thủ có giống nhau hay không. Mỗi đội tuyển quốc gia đều có kế hoạch riêng về thời điểm họ muốn triệu tập cầu thủ. Tôi hy vọng sẽ nhận được quyết định trong hôm nay hoặc có thể là ngày mai.

Chúng tôi vẫn đang trao đổi với các đội tuyển quốc gia. Trận đấu diễn ra vào đầu tuần tới, các cầu thủ vẫn ở đây, vẫn tập luyện, và chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra.

Thật khó chịu khi không biết ai có thể thi đấu. Nhưng thực ra cũng chẳng đội nào biết chắc ai sẽ ra sân, nên đó lại là điều tích cực. Chúng tôi có đủ nhân sự để thích ứng với mọi tình huống. Với một tuần chuẩn bị dài, chúng tôi có thời gian để sẵn sàng".