Real Madrid nên sa thải Alonso: Một đội hình suy tàn lắm bệnh ngôi sao

Tướng không quản được quân, mặc định lỗi của tướng?

Cần phải nhắc Real Madrid một điều: Nếu họ cho nghỉ việc Xabi Alonso, Liverpool sẽ luôn dang tay chào đón ông bất cứ lúc nào. Không chỉ là việc Alonso sẽ được làm việc với Wirtz hay Frimpong, mà lực lượng của Liverpool nhìn chung sẽ rất hợp để Alonso sử dụng (mặc dù vậy họ sẽ cần mua thêm trung vệ).

Xabi Alonso không phải mẫu HLV nuông chiều cầu thủ, và có lẽ ở Madrid ông cũng đã nuông chiều học trò quá mức so với thói quen của bản thân

Đến lúc này thì chúng ta có thể thấy rõ rằng Alonso là một HLV làm việc theo hệ thống. Không phải là việc ông ưa thích sơ đồ nào hơn, mà là ông có một hệ thống lối chơi và sẽ lắp ghép cầu thủ vào hệ thống đó. Alonso thực ra cũng chẳng khác Pep Guardiola hay Mikel Arteta là bao, và 2 HLV kia đều là những người cực kỳ chắc ghế ở Man City lẫn Arsenal vì 2 CLB đó sẵn sàng đáp ứng cho họ xây dựng hệ thống.

Thời gian gần đây Alonso đã bị réo tên trên các mặt báo vì phong độ không tốt của đội, rằng ông không được lòng cầu thủ vì họ không được vào sân nhiều hoặc không được dùng đúng ý muốn. Câu chuyện quen thuộc của Real Madrid: HLV không làm cầu thủ hài lòng là bị “đá ghế”. Ngay cả Gareth Bale, khen ngợi Carlo Ancelotti vì làm mình “hạnh phúc”, cũng từng định “đâm sau lưng” HLV người Italia vì cho mình ngồi dự bị vài trận.

Thế nếu các cầu thủ Real Madrid đá tệ thì CLB này sẽ định xử lý ra sao? Trận thua Man City 1-2 mới đây ở Champions League cho thấy HLV trưởng dù cố đến đâu, vận mệnh của ông ta vẫn phụ thuộc vào các cầu thủ. Tướng chỉ huy có thể bài binh bố trận rất kỹ, nhưng quân lính bắn toàn trượt hay đang chiến đấu thì súng tắc đạn, hay thậm chí ngẩng đầu lên khỏi chiến hào không đúng lúc là có thể thất bại cả trận đánh.

Đã đến lúc tái thiết

Có quá nhiều tình huống sai lầm mang tính cá nhân diễn ra tại Bernabeu đêm thứ Tư. Rudiger tiếp tục là một thảm họa với pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty của Haaland, Asencio rất hay phạm lỗi ở những vị trí nhạy cảm, còn Courtois lại không chắc bóng dẫn tới bàn thắng của O’Reilly. Phía trên, Bellingham bị Gvardiol nhảy lên đầu dẫn tới bàn gỡ hòa và có cơ hội dọn cỗ cho đồng đội thì lại xử lý ích kỷ, còn trước cầu môn trống Vinicius vẫn có cách vô-lê lên trời.

Gonzalo Garcia có lẽ nên vả Bellingham ngay trên sân để dạy cho đồng đội ích kỷ một bài học, chạy hết hơi để chờ đường chuyền để rồi nhìn Bellingham bấm bóng hỏng qua đầu thủ môn (trong lúc Real Madrid bị dẫn bàn)

Vẫn có nhiều cầu thủ chơi tốt trong trận này bên phía Real, Carreras để lại dấu ấn lên bàn mở điểm, Tchouameni chơi rất nỗ lực dù bị hàng tiền vệ Man City áp đảo, Guler vào sân và 2 lần dọn cỗ cho Vinicius với Rodrygo, ngay cả Endrick vào sân cũng suýt gỡ hòa. Rodrygo sau khi ghi bàn thậm chí đã chạy ra ôm thầy mình.

Xabi Alonso không cô đơn, nhưng để một đội bóng đá tốt thì ông phải có cái uy tuyệt đối với tất cả các cầu thủ, chứ không chỉ một nhóm. Mà điều đó là không thể ở Bernabeu, ông thay Vinicius ra là có chuyện nhưng Pep Guardiola thay Haaland ra cũng chẳng ai ở Man City, bao gồm Haaland, thắc mắc.

Đã đến thời điểm Real Madrid phải mạnh tay với một số cầu thủ không đạt yêu cầu về trình độ, nuông chiều họ thay vì ủng hộ HLV của mình sẽ là một nước cờ sai lầm. Vinicius sa sút như vậy thì cớ gì Alonso lại sợ không thay ra, Real Madrid sẽ làm gì nếu Vinicius vẫn đá dở với HLV trưởng tiếp theo? Và kể cả nếu Vinicius đá tốt cho HLV kế nhiệm Alonso, phong độ cao của 1-2 cá nhân không bao giờ bảo đảm thành tích của cả đội cũng tốt lên.

Real Madrid mang về Rudiger dưới dạng miễn phí, hàng miễn phí của họ giờ đã "hết đát"

Thay Alonso hay không thì Real Madrid đã đến lúc phải tái thiết đội hình. Họ có quá nhiều cá nhân không còn đạt yêu cầu nhưng vẫn thuộc biên chế CLB: Rudiger, Mendy, Alaba (Alaba dù sao cũng sắp nghỉ), Brahim Diaz, Ceballos, Vinicius là những cái tên nổi bật. Khi những cầu thủ đá chính trên sân không xử lý tốt tình huống bóng của bản thân, chẳng HLV nào có thể sửa được.

Mới đây có tin ban lãnh đạo Real Madrid đã “nương tay” và cho Alonso cơ hội thắng trận gặp Alaves để tự cứu ghế. Vớ vẩn: Hoặc ủng hộ Xabi Alonso, hoặc Real Madrid sa thải luôn để ông đỡ phí thời gian vào một dự án lủng củng vốn không phải do tay mình xây dựng. Và như đã nói, Liverpool sẽ rất quan tâm đến Alonso nếu ông nghỉ việc.