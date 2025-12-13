U22 Việt Nam, Thái Lan, Philippines toàn thắng vòng bảng, đội nào ấn tượng nhất?

U22 Thái Lan ghi nhiều bàn nhất vòng bảng

Như vậy là môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đã xác định được các đội lọt vào bán kết. Đó là U22 Thái Lan (bảng A), U22 Việt Nam (bảng B), U22 Philippines (bảng C) và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U22 Malaysia (bảng B). Ngoại trừ U22 Malaysia, 3 đội còn lại đều giành trọn 6 điểm ở vòng bảng. Vậy thực lực của đội bóng nào mạnh nhất? Câu trả lời chỉ có sau trận bán kết và sau đó là chung kết tranh HCV.

Yotsakorn Burapha là đầu tàu của U22 Thái Lan

Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể hình dung sơ bộ về ba đội bóng. U22 Thái Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất sau vòng bảng. Những tài năng trẻ của nước chủ nhà SEA Games 33 làm tung lưới đối thủ tới 9 lần chỉ sau 2 lượt trận.

Ngày ra quân, họ "vùi dập" U22 Timor Leste với tỉ số 6-1 khiến tất cả đều nghĩ Timor Leste quá yếu. Tuy nhiên, đội bóng này chứng minh điều ngược lại ngay sau đó với chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore. Lượt trận cuối, U22 Thái Lan chẳng cần bung nhiều sức vẫn có được 3 bàn thắng trước đại diện của "Đảo quốc sư tử".

Yotsakorn Burapha nổi lên là ứng cử viên cho danh hiệu "Vua phá lưới" với 5 bàn/2 trận. Cầu thủ này đang gây ấn tượng mạnh với bộ kỹ năng hoàn hảo cho vị trí tiền đạo khi rê bóng tốt, sút bóng hay, đánh đầu giỏi và biết cả đá phạt hàng rào. Đây rõ ràng là ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 33 môn bóng đá nam.

U22 Philippines tạo ấn tượng mạnh

Trong khi đó, U22 Philippines là đội để lại ấn tượng mạnh nhất. Trước khi giải đấu này bắt đầu, không nhiều người nghĩ rằng U22 Philippines có thể làm nên chuyện, nhất là khi rơi vào bảng đấu có cả Myanmar và Indonesia. Thế nhưng, họ đã chứng minh tất cả những nhận định ấy sai lầm.

U22 Philippines gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng

Ngày ra quân, họ thi đấu mạch lạc và "trên cơ" hẳn so với U22 Myanmar và thắng với tỉ số 2-0. Sau trận đấu này, đa phần đều phải thay đổi cách nhìn về U22 Philippines. Đội bóng này có lối chơi kỷ luật và có nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ lẫn kỹ thuật rất tốt.

Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu trước U22 Indonesia bằng chính "đặc sản" ném biên xa mới khẳng định đẳng cấp của đội bóng này. Họ không chỉ giỏi tấn công mà cũng phòng ngự cực tốt. Lối chơi hiện đại cùng khả năng tận dụng cơ hội cực tốt khiến U22 Philippines trở nên cực kỳ khó lường.

U22 Việt Nam chứng minh được bản lĩnh

Đối thủ của U22 Philippines ở bán kết sẽ là U22 Việt Nam, đội xếp nhất bảng B. Ngày ra quân trầy trật trước U22 Lào khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik bị chỉ trích. Không những vậy, "Những chiến binh Sao Vàng" còn gặp áp lực trong trận đấu cuối vì buộc phải thắng U22 Malaysia để chắc suất bán kết.

U22 Việt Nam thể hiện được đẳng cấp khi gặp khó khăn

Thế nhưng, U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của một trong những ứng viên vô địch của giải đấu. Các học trò của HLV Kim Sang Sik chỉ mất 22 phút để phá lưới đối thủ tới 2 lần. Đình Bắc tiếp tục là ngôi sao sáng nhất với cú đúp kiến tạo.

Số 7 của U22 Việt Nam đã tiết chế cảm xúc nhiều hơn và biết tìm đồng đội ở những khoảnh khắc quyết định. Giải quyết vấn đề một mình là rất giỏi nhưng biết cách giải quyết vấn đề cùng đồng đội còn tuyệt vời hơn nữa. U22 Philippines chắc chắn sẽ rất đau đầu với lối chơi di chuyển rộng và sẵn sàng bứt tốc của Đình Bắc trong trận bán kết.

Rõ ràng, 3 đội đứng đầu ở 3 bảng của môn bóng đá nam SEA Games 33 đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Bởi vậy, 2 trận đấu bán kết sắp tới sẽ cực kỳ đáng xem!