Lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 13/12: 31 cơ hội đoạt HCV

(Tin thể thao, tin SEA Games) Ngày 13/12, đoàn Việt Nam quyết tâm tăng thành tHCV SEA Games 33, Huy Hoàng nhắm HCV thứ 3 bơi, Oanh thi 5.000m, nhiều môn võ, bắn súng, thể thao đồng đội sôi động. Tổng cộng Việt Nam có 31 cơ hội giành HCV ngày 13/12.

Đoàn Việt Nam đã giành 24 HCV sau 3 ngày bùng nổ tại SEA Games 33 và hứa hẹn một ngày 13/12 rực rỡ. Nguyễn Huy Hoàng nhắm HCV thứ 3 ở bơi 200m tự do, trong khi Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở 5.000m nữ, đối đầu các đối thủ nặng ký. Ngoài ra, các môn bắn súng, karate, taekwondo, bi sắt, cầu mây, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền và thể thao điện tử đều có các trận quan trọng, hứa hẹn mang thêm huy chương cho đoàn. Tổng cộng Việt Nam có 31 cơ hội giành HCV ngày 13/12.

Độc lạ SEA Games: Thái Lan để VĐV úp mặt vào màn hình LED để chào cờ
Độc lạ SEA Games: Thái Lan để VĐV úp mặt vào màn hình LED để chào cờ

(Tin thể thao, tin SEA Games) SEA Games 33 gây tranh cãi dữ dội khi chủ nhà Thái Lan áp dụng hình thức chào cờ bằng màn hình LED, khiến khoảnh khắc...

