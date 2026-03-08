Nóng nhất thể thao sáng 8/3: Sao tennis lộ thông tin cá nhân, bị fan cuồng dọa giết

Sao tennis bị lộ thông tin, fan cuồng dọa giết

Trên Instagram, Panna Udvardy - tay vợt xếp hạng 95 WTA - đã chia sẻ hình ảnh về những tin nhắn mang nội dung dọa dẫm cô và gia đình thông qua WhatsApp.

Cụ thể, trước thềm trận tứ kết giải WTA 125 ở Antalya, tay vợt người Hungary cho biết cô nhận được những lời lẽ lăng mạ thậm tệ từ kẻ giấu mặt, đồng thời dọa dẫm sẽ cử người đến nhà bắt cóc mẹ cô cũng như biết vị trí của nhiều thành viên trong gia đình, đồng thời gửi bức ảnh chụp khẩu súng. Udvardy tiết lộ, số điện thoại di động của mình có thể đã bị lộ sau vụ rò rỉ dữ liệu của WTA.

Panna Udvardy bị đe dọa sau khi thông tin cá nhân rò rỉ

Zverev không đồng tình với việc Raducanu thay HLV như "thay áo"

Trả lời phỏng vấn Tennis Up To Date, Alexander Zverev thừa nhận anh có quan điểm khác với Emma Raducanu về việc chọn lựa HLV. Tay vợt nữ số 1 nước Anh đã làm việc với 9 HLV khác nhau, thậm chí tham dự Indian Wells mà không có HLV chính thức, ngoại trừ bạn đánh tập lâu năm Alexis Canter cùng Mark Petchey - một bình luận viên truyền hình.

“Tôi nghĩ Emma là trường hợp rất đặc biệt. Tôi rất quý cô ấy, thực sự là vậy, nhưng cách Emma nhìn nhận về huấn luyện và cách tôi nhìn nhận thì khá khác nhau. Tôi đã gắn bó với cùng một HLV suốt 28 năm, vì vậy câu chuyện của tôi hoàn toàn khác, đặc biệt là khi nói về trường hợp của cô ấy", Zverev cho hay.

Trận bán kết cricket thế giới lập kỷ lục về lượng người xem

Theo đài truyền hình JioHotstar, trận bán kết T20 World Cup 2026 (giải vô địch cricket thế giới) giữa Ấn Độ và Anh đã đạt lượng người xem cùng lúc lên tới 65,2 triệu người và tổng lượt xem 619 triệu. Đây là lượng người xem đồng thời cao nhất từng được ghi nhận cho một sự kiện trực tiếp trên bất kỳ nền tảng kỹ thuật số nào.

Trận đấu cũng trở thành trận T20 được phát trực tuyến nhiều nhất lịch sử, vượt qua cột mốc 533 triệu lượt xem được thiết lập ở chung kết T20 World Cup 2024 – giải đấu mà Ấn Độ lên ngôi vô địch.

Sao Ferrari thừa nhận Mercedes quá mạnh

Trả lời truyền thông sau vòng đua phân hạng Australian GP, Charles Leclerc thẳng thắn thừa nhận Ferrari gần như không thể làm gì trước sự vượt trội của Mercedes. Thậm chí, anh cho rằng George Russell - tay đua dễ dàng giành pole - "chưa sử dụng hết công suất động cơ" của chiếc xe đua.