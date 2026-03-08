"Quỷ lùn" Hồng Sơn 60kg vật với Hiếu "Khổng lồ" 130kg, ngỡ ngàng kết quả

Những ngày đầu xuân âm lịch 2026, nhiều lễ hội vật truyền thống ở miền Bắc trở nên sôi động hơn nhờ sự xuất hiện của hai cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng: Đào Hồng Sơn và Hà Văn Hiếu.

Không chỉ tham gia thi đấu, bộ đôi này còn đi khắp các hội vật để giao lưu, biểu diễn và ghi lại nhiều nội dung hài hước trên mạng xã hội. Nhờ vậy, các sới vật cổ truyền vốn quen thuộc với người dân địa phương nay lại được biết tới rộng rãi hơn với khán giả trẻ.

Khán giả vô cùng bất ngờ khi Hiếu "Khổng lồ" (bên phải) loay hoay mãi mà không hạ được Hồng Sơn (bên trái), nhưng đây chỉ là màn so tài biểu diễn

Màn so tài lệch cân gây chú ý

Tại lễ hội vật Ngư Yên (Kinh Môn, Hải Dương nay thuộc Hải Phòng) mới đây, hai đô vật bất ngờ bước lên sới tạo nên một màn so tài khiến khán giả thích thú.

Sự chênh lệch thể hình giữa họ là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Hồng Sơn, người được mệnh danh là “Quỷ lùn”, cao khoảng 1m49, nặng chừng 60kg. Trong khi đó, Hiếu “Khổng lồ” sở hữu thân hình đồ sộ với cân nặng lên tới khoảng 130kg.

Khoảng cách gần 70kg khiến nhiều người ví von đây là cuộc đấu giữa “châu chấu và voi”. Tuy vậy, cả hai vẫn sẵn sàng lên sới với tâm lý giao lưu, cống hiến cho khán giả những pha vật giàu tính giải trí.

Trong suốt màn trình diễn, hai đô vật liên tục quần thảo, tung ra nhiều miếng đánh quen thuộc của vật cổ truyền. Có thời điểm Hiếu “Khổng lồ” đã nhấc bổng cả hai chân của Hồng Sơn lên khỏi mặt sới, nhưng do đây chỉ là trận giao hữu nên kết quả không được đặt nặng.

Nhiều người cho rằng nếu thi đấu thực sự, lợi thế thể hình sẽ giúp Hiếu “Khổng lồ” dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở cuộc so tài này, mục tiêu chính vẫn là tạo không khí sôi động cho lễ hội.

Khán giả tranh luận sôi nổi

Đoạn video ghi lại màn giao lưu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng.

Không ít người tỏ ra thích thú với cách hai đô vật biến trận đấu thành một màn biểu diễn vui nhộn. Một tài khoản hài hước viết: “Ếch buộc lạt như này mới vui anh Sơn à.” Khán giả khác nhận xét: “Xem này vui hơn vật Mỹ.”

Nhiều người thậm chí so sánh màn biểu diễn này với phong cách của WWE, nơi các đô vật thi đấu theo kịch bản nhưng vẫn thu hút đông đảo người hâm mộ. Một bình luận hài hước cho rằng: “Diễn còn thật hơn WWE”.

Một số khán giả lại nhìn nhận đây đơn giản là phần giao lưu giúp khuấy động không khí hội làng. “Diễn mà hay”, một tài khoản bình luận ngắn gọn, trong khi người khác cho rằng “diễn hài tí cho rôm sới”.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng yếu tố biểu diễn quá rõ ràng, thậm chí gọi đây là màn “tấu hài” trên sới vật. Tuy vậy, ngay cả những bình luận này cũng thừa nhận sự chênh lệch thể hình quá lớn khiến trận đấu khó có thể diễn ra theo cách thông thường.