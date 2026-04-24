Kiều nữ tennis Nhật Bản khổ sở vì "vòng 1" đồ sộ, dấn thân thi đấu pickleball

Trong thế giới thể thao chuyên nghiệp, những câu chuyện về chấn thương hay áp lực thành tích không còn xa lạ. Tuy nhiên, trường hợp của Ayano Sonoda lại thu hút sự chú ý theo một cách rất khác, cô thẳng thắn thừa nhận chính đặc điểm cơ thể đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp tennis của mình.

Ayano Sonoda thừa nhận "vòng 1" lớn khiến cô gặp nhiều khó khăn khi chơi tennis

Khi thể chất trở thành rào cản

Ở tuổi 30, Sonoda, tay vợt đến từ Fukuoka (Nhật Bản) gây xôn xao khi chia sẻ công khai rằng "vòng 1" quá lớn khiến cô gặp nhiều khó khăn trong thi đấu.

Theo lời cô, việc di chuyển trên sân bị cản trở đáng kể, khó tăng tốc khi chạy, ảnh hưởng đến thăng bằng và tư thế, gây áp lực lên vai và cơ thể.

“Thật sự rất nặng và vướng víu khi tôi thi đấu. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển động của tôi”, Sonoda chia sẻ.

Thậm chí, cô từng cân nhắc phẫu thuật thu nhỏ vòng một để cải thiện hiệu suất, nhưng cuối cùng quyết định không thực hiện. Thay vào đó, cô chọn phương pháp chăm sóc đặc biệt như massage chuyên sâu để giảm áp lực cơ thể.

Sự nghiệp mờ nhạt trên sân tennis

So với nhiều đồng nghiệp, sự nghiệp của Sonoda trong quần vợt không quá nổi bật. Theo thống kê của International Tennis Federation, cô đạt thứ hạng ITF khoảng 1575 thế giới, thành tích chuyên nghiệp 0 thắng, 3 thua.

Tại Nhật Bản, cô cũng chỉ xếp quanh vị trí thứ 80 nội dung đơn nữ. Dù vậy, Sonoda lại sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội (khoảng 120.000), cho thấy sức hút đặc biệt.

Sau nhiều năm loay hoay với phong độ và hạn chế thể chất, Sonoda giờ đây lấn sân sang pickleball, môn thể thao đang phát triển mạnh, có nhịp độ chậm hơn và ít đòi hỏi di chuyển cường độ cao như tennis.

Quyết định này được xem là phù hợp, khi pickleball cho phép cô tận dụng kỹ năng cầm vợt mà không bị áp lực quá lớn về thể lực và tốc độ di chuyển.

Từ VĐV đến ngôi sao mạng xã hội

Sonoda đang xây dựng hình ảnh cá nhân. Nhân dịp sinh nhật tuổi 30, cô phát hành album ảnh đầu tay mang tên “Irodori”, hé lộ nhiều góc nhìn đời thường và câu chuyện chưa từng chia sẻ.

Câu chuyện của cô nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người gặp vấn đề tương tự về "vòng 1" nhưng ít khi dám lên tiếng. Sau khi Sonoda chia sẻ, nhiều trung tâm tư vấn cho biết số lượng người tìm đến hỏi về các giải pháp chăm sóc cơ thể đã tăng lên đáng kể.

