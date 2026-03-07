Hoa khôi Kim Huệ và dàn chân dài bóng chuyền "đếm tiền mỏi tay" khi vô địch hội làng

Giữa không khí rộn ràng của lễ hội đầu xuân ở làng Yên Phụ (xã Văn Môn, Bắc Ninh), sân bóng chuyền làng bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người hâm mộ. Những tiếng hò reo, trống hội xen lẫn các pha bóng đỉnh cao tạo nên bầu không khí vừa truyền thống vừa sôi động. Và trong ngày hội đặc biệt ấy, các cô gái của LPBank Ninh Bình, dưới sự dẫn dắt của “hoa khôi” bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ đã mang đến một khoảnh khắc khó quên, họ đăng quang rồi… ngồi ngay trên sân “đếm tiền thưởng” sau chức vô địch.

Kim Huệ và dàn chân dài Ninh Bình nhận phần thưởng lên tới 115 triệu đồng. Ảnh Tạp chí bóng chuyền

Bản lĩnh của Ninh Bình và cái kết ngọt ngào

Tâm điểm của Giải bóng chuyền hội làng Yên Phụ 2026 là trận chung kết giữa Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An vào ngày 6/3. Dù đối thủ sở hữu nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm, đội bóng cố đô vẫn thi đấu đầy tự tin và hiệu quả.

Các học trò của HLV Kim Huệ kiểm soát tốt thế trận trong cả hai set đấu, tận dụng những thời điểm quyết định để giành chiến thắng với cùng tỷ số sít sao 25-21 và 25-23, qua đó khép lại trận chung kết với thắng lợi 2-0.

Trong đội hình Ninh Bình, những cái tên quen thuộc như Đinh Thị Thúy và Lưu Thị Huệ tiếp tục đóng vai trò quan trọng với lối chơi ổn định. Dù đội hình có nhiều thay đổi thời gian qua, tập thể Ninh Bình vẫn thể hiện sự gắn kết và bản lĩnh để chinh phục chức vô địch.

“Mưa tiền thưởng” và những khoảnh khắc đậm chất hội làng

Sau khi đăng quang, các cô gái Ninh Bình nhận khoản thưởng lên tới 115 triệu đồng, chưa tính các giải cá nhân. Khoảnh khắc các VĐV quây quần ngay trên sân để đếm tiền thưởng nhanh chóng trở thành hình ảnh gây thích thú với người hâm mộ, phản ánh đúng chất vui vẻ và gần gũi của một giải đấu hội làng.

Các cô gái Ninh Bình gây sốt với màn "đếm tiền mỏi tay" sau khi vô địch. Ảnh Sao Vàng Việt Nam Volleyball

Không chỉ đội vô địch được thưởng lớn, ban tổ chức còn áp dụng mức thưởng riêng cho từng set thắng. Nhờ đó, VTV Bình Điền Long An cũng nhận tiền thưởng cho những set thắng của mình. Bên cạnh đó, hai cựu phụ công nổi tiếng của bóng chuyền Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Phạm Thị Kim Huệ còn được ban tổ chức lì xì đầu xuân, tạo nên bầu không khí vui tươi trên sân.

Một khoảnh khắc đáng chú ý khác thuộc về tuyển thủ trẻ Vi Thị Như Quỳnh của Hà Nội Tasco Auto, khi cô nhận thưởng nóng ngay sau một pha tấn công đẹp mắt, khiến khán giả phấn khích.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều đội mạnh của bóng chuyền nữ Việt Nam như Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19, Hóa chất Đức Giang Lào Cai hay Geleximco Hưng Yên. Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải còn trở thành điểm nhấn văn hóa của lễ hội đầu xuân, nơi người hâm mộ được chứng kiến các ngôi sao bóng chuyền thi đấu ngay trên sân làng, hình ảnh vừa gần gũi vừa đầy sức sống của thể thao Việt Nam.