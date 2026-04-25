MU và công cuộc săn tiền vệ: Khó tranh Anderson với Man City, vì sao vẫn theo dõi Baleba?

Bài toán tiền vệ phòng ngự

Nhà báo Laurie Whitwell của tờ The Athletic gần đây đã cho biết MU đang săn tìm 2 tiền vệ mới cho mùa giải sau. Một trong số đó sẽ thay thế vị trí của Casemiro sắp ra đi, tức một tiền vệ phòng ngự, và Aurelien Tchouameni của Real Madrid đã được nhắc tới dù sẽ không dễ mua.

Cả Anderson và Tchouameni đều trở nên khó mua cho MU

Một mục tiêu đáng chú ý khác là Elliot Anderson của Nottingham Forest, người cũng đá lùi sâu, có khả năng thoát pressing rất tốt và phát động từ xa. Tuy nhiên Nottingham đang định đòi một mức phí hơn 100 triệu bảng cho Anderson, và mới đây có thêm thông tin cho biết Man City đã nhảy vào cuộc đua và Anderson đang thích “The Citizens” hơn.

Với việc Sandro Tonali đã bị gạch khỏi danh sách mua sắm, MU giờ đang cân nhắc về công cuộc đi tìm tiền vệ phòng ngự. Họ sẽ phải sẵn sàng cho khả năng Tchouameni từ chối rời Madrid, trong khi mức giá cho Anderson quá đắt.

James Garner của Everton là một gương mặt khác và Garner thậm chí đã chơi tốt hơn Anderson trong 2 lần gặp nhau mùa này, nhưng Garner lại vừa ký gia hạn với Everton. Angelo Stiller của Stuttgart cũng là một trong những mục tiêu, tuy nhiên các nguồn tin cho biết MU chưa nghiên cứu kỹ về cầu thủ này.

Baleba vẫn trong tầm ngắm

Bên cạnh vị trí tiền vệ trụ, MU còn nhắm thêm 1 tiền vệ nữa có khả năng đá bao sân, trong đó kỹ năng quan trọng nhất là kéo bóng lên. Người của MU gần đây đã theo dõi cả Matheus Fernandes (West Ham), Alex Scott (Bournemouth) và Joao Gomes (Wolves), trong đó Fernandes thu được nhiều sự đánh giá cao.

Tuy nhiên trong danh sách của MU vẫn có một cái tên đã quen thuộc từ mùa hè 2025: Carlos Baleba của Brighton. Mùa này phong độ của Baleba đã tụt rõ rệt, anh đã bị thay ra trong 15 trận ở Premier League (trong đó 4 lần ở giờ giải lao) và chỉ 3 lần đá đủ 90 phút. Tuy nhiên Baleba vẫn có trận đá tốt, anh chơi khá hay ở trận thắng Chelsea vừa qua.

Baleba sa sút mùa này nhưng có vẻ vì lý do gia đình

Theo Whitwell, sự quan tâm của MU cho Baleba vẫn giữ nguyên bởi 2 yếu tố. Thứ nhất, gần đây có tin mẹ của Baleba đã qua đời sau thời gian bạo bệnh, điều này có vẻ đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Baleba và nó đã được xác nhận bởi HLV trưởng tuyển Cameroon David Pagou. Dù vậy Baleba vẫn rất cố gắng, nhất là ở CAN anh là một trong những điểm sáng của đội tuyển.

Thứ hai, Baleba là một trong những cầu thủ MU giám sát số liệu thường xuyên nhất và có vẻ kết quả thu được khiến bộ phận tuyển trạch của CLB vẫn đánh giá cao ngôi sao 22 tuổi này. Vấn đề giờ chỉ là chuyện giá cả, mùa hè năm ngoái MU đã chỉ chấp nhận giá 75 triệu bảng trong khi Brighton đòn 100 triệu, giờ MU đã hạ thấp giá hỏi mua xuống 50 triệu và nếu Brighton không đồng ý, họ sẽ đổi sang các mục tiêu còn lại.