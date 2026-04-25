Trận đấu nổi bật

Mutua Madrid Open
Rafael Jodar 1
Alex de Minaur 0
Mutua Madrid Open
Jessica Pegula -
Katie Boulter -
Mutua Madrid Open
Anastasia Potapova 2
Shuai Zhang 0
Mutua Madrid Open
Jan-Lennard Struff 0
Alex Michelsen 2
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz 0
Lorenzo Musetti 2
Mutua Madrid Open
Janice Tjen 0
Liudmila Samsonova 2
Mutua Madrid Open
Elise Mertens 2
Alexandra Eala 0
Mutua Madrid Open
Ben Shelton 1
Dino Prizmic 2
Mutua Madrid Open
Jannik Sinner 2
Benjamin Bonzi 1
Mutua Madrid Open
Leolia Jeanjean 0
Coco Gauff 2
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev 0
Vit Kopriva 2
Mutua Madrid Open
Catherine McNally 2
Victoria Mboko 0
Mutua Madrid Open
Joao Fonseca -
Marin Cilic -

Nóng nhất thể thao sáng 25/4: Sao tennis Pháp được khen hay hơn Alcaraz

(Tin thể thao) Chuyên gia Ivan Ljubicic chỉ ra tay vợt trẻ có cú thuận tay đáng xem nhất hiện tại, thậm chí hơn cả Alcaraz.

Sao tennis Pháp được khen hay hơn Alcaraz

Trả lời phỏng vấn tờ L'Equipe (Pháp), Ivan Ljubicic, huyền thoại tennis Croatia và từng huấn luyện Roger Federer cho rằng Arthur Fils là tay vợt có cú thuận tay đáng xem nhất hiện tại, thậm chí còn tốt hơn Carlos Alcaraz: “Cú thuận tay của Fils nhanh hơn, với độ xoáy lên cao hơn bất kỳ ai khác, thậm chí đôi khi còn nhanh hơn cả Alcaraz. Việc sở hữu lực đánh mạnh như vậy rất tốt; điều đó mang lại sự tự tin, đặc biệt là trên sân đất nện. Đó là lý do tôi nghĩ sân đất nện là mặt sân sở trường của cậu ấy".

Arthur Fils, 21 tuổi, đã đoạt 4 danh hiệu ATP Tour (3 danh hiệu ATP 500, 1 danh hiệu ATP 250) và vươn lên hạng 14 thế giới vào tháng 8/2025 và hiện xếp hạng 25. Trong quá khứ, Fils toàn thua Alcaraz trong 3 lần đối đầu, gần nhất là chung kết Qatar Open 2026.

"Tiểu Sharapova"gặp khó vì phấn hoa và bụi bẩn ở Madrid Open

Chia sẻ với nhà báo Daniil Salnikov, Mirra Andreeva đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng phấn hoa và bụi bẩn bay vào mắt và miệng, khiến cô không thể tập trung thi đấu tại Madrid Open:

"Thật ra điều kiện thi đấu khá khó khăn — khác hẳn so với những sân tập mà tôi đã luyện tập gần đây. Mọi thứ cứ bay tứ tung, tôi không thể tìm được nhịp điệu của mình. Rồi cả bụi bẩn nữa. Nó bay vào miệng, vào mắt, vào mũi tôi — nói chung là vào khắp mọi nơi. Chỉ có tai tôi là không bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều kiện thi đấu hôm nay rất khắc nghiệt", trích lời "Tiểu Sharapova".

Joshua sắp "chốt kèo" đấu Fury

Trả lời phỏng vấn với iFL TV, ông bầu Eddie Hearn xác nhận các cuộc đàm phán giữa Anthony Joshua và Tyson Fury đã bước vào giai đoạn cuối. Trước mắt, Joshua sẽ có trận đấu tái xuất làng boxing vào tháng 7, trước khi so găng với Fury vào tháng 11 hoặc "bất kì thời điểm nào hợp lý". Bên cạnh đó, phía Joshua sẽ để Fury tùy chọn địa điểm tổ chức trận đấu.

F1 trở lại với Thổ Nhĩ Kỳ

Mới đây, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, chặng đua chặng đua F1 ở quốc gia này (Turkish GP) sẽ chính thức trở lại vào năm 2027, với thỏa thuận ban đầu có thời hạn 5 năm. Sự kiện này đánh dấu màn tái xuất của Turkish GP lần đầu tiên kể từ năm 2021, thời điểm chặng đua bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Mayweather đấu Mike Tyson rung chuyển boxing, "Độc cô cầu bại" ra tuyên bố nóng
-24/04/2026 23:58 PM (GMT+7)
