Sinner “bất khả chiến bại” chạm mốc 50-0 hiếm có, Zverev đi vào lịch sử ở Indian Wells

Ngày thi đấu 7/3 tại Indian Wells Open chứng kiến hàng loạt cột mốc đáng chú ý của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Tâm điểm là màn trình diễn áp đảo của Jannik Sinner cùng cột mốc ấn tượng của Alexander Zverev, bên cạnh nhiều kỷ lục đáng chú ý khác ở cả ATP và WTA.

Sinner chạm cột mốc hiếm có

Trở lại sự kiện California sau khi vắng mặt năm ngoái, Jannik Sinner khởi đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu đầu tiên tại Indian Wells bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-1 trước tay vợt vòng loại Dalibor Svrcina.

Tay vợt số 2 thế giới kiểm soát hoàn toàn trận đấu kéo dài chỉ 64 phút, chỉ phải đối mặt đúng một break-point. Sau khi đối thủ cân bằng 1-1 ở set đầu, Sinner thắng liền chín game, gần như không cho Svrcina cơ hội phản kháng.

Chiến thắng này còn giúp tay vợt người Ý lập cột mốc cực hiếm trong lịch sử ATP, 50 trận thắng liên tiếp trước các đối thủ ngoài top 50 thế giới khi đang nằm trong top 5. Thành tích hoàn hảo này đưa Sinner vào nhóm rất ít tay vợt đạt được chuỗi thống trị như vậy kể từ năm 1973.

Với phong độ ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực lẫn tinh thần, Sinner đang cho thấy quyết tâm lớn để chinh phục danh hiệu đầu tiên tại Indian Wells Open, nơi anh từng hai lần dừng bước ở bán kết trước Carlos Alcaraz.

Zverev chạm mốc 164 trận thắng Masters 1000

Không kém phần ấn tượng, Alexander Zverev cũng có màn ra quân thuyết phục khi đánh bại Matteo Berrettini 6-3, 6-4 mà không phải đối mặt bất kỳ break-point nào.

Zverev có phong độ cao tại ATP 1000

Chiến thắng này giúp Zverev đạt 164 trận thắng tại các giải ATP Masters 1000, thành tích đưa anh vào nhóm tay vợt có số trận thắng nhiều nhất ở hệ thống giải danh giá này. Trong số các tay vợt còn thi đấu, chỉ Novak Djokovic (418 trận) và Stan Wawrinka (166 trận) có thành tích tốt hơn.

Đáng chú ý, Indian Wells từ lâu không phải giải đấu thuận lợi với tay vợt người Đức khi anh chưa từng vượt qua vòng tứ kết. Tuy nhiên với khởi đầu chắc chắn năm nay, Zverev cho thấy tham vọng phá bỏ “lời nguyền” tại California.

Sabalenka, Gauff và loạt cột mốc đáng chú ý khác

Ở nội dung nữ, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka cũng có màn khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Himeno Sakatsume 6-4, 6-2. Chiến thắng này giúp Sabalenka chạm mốc 136 trận thắng tại WTA 1000, cân bằng thành tích của huyền thoại Maria Sharapova.

Sabalenka quá mạnh

Trong khi đó, Coco Gauff tiếp tục thể hiện sự ổn định khi nâng tổng số trận thắng tại Indian Wells lên 12 trận, thành tích chỉ kém các giải WTA 1000 mà cô thi đấu thành công hơn như Rome và Beijing.

Một số cột mốc đáng chú ý khác cũng được thiết lập:

Felix Auger-Aliassime dẫn đầu ATP với 7 trận thắng sau khi thua set đầu kể từ mùa sân cứng Bắc Mỹ năm ngoái.

Tài năng trẻ Victoria Mboko có 15 chiến thắng trong 20 trận đầu tại các giải WTA 1000, thành tích chỉ xếp sau những huyền thoại tuổi teen như Monica Seles, Bianca Andreescu, Serena Williams và Jennifer Capriati.

Sebastian Korda trở thành tay vợt Mỹ thứ ba kể từ năm 2000 có set thắng 6-0 tại cả Indian Wells và Miami, sau James Blake và Andy Roddick.