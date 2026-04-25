HLV Cristiano nói về “chìa khóa chiến thắng”, U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục châu Á

“Không chỉ là chiến thắng, mà là cách chúng tôi chơi bóng”

Sau trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland không giấu được sự hài lòng khi nhắc tới màn trình diễn của các học trò. Ông mở đầu bằng lời tri ân tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban tổ chức và các cộng sự trong ban huấn luyện, trước khi dành sự khen ngợi đặc biệt cho tập thể U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

“Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời, nỗ lực hết mình trong từng pha bóng. Tôi tự hào không chỉ vì kết quả, mà vì cách họ thể hiện trên sân", HLV Cristiano Roland nói. Theo nhà cầm quân người Brazil, điểm tích cực lớn nhất nằm ở việc đội bóng bắt đầu hình thành rõ nét bản sắc: kiểm soát thế trận tốt hơn, biết cách khai thác không gian và đưa ra quyết định chính xác trong các tình huống then chốt.

Thời gian ngắn, hiệu quả lớn: Thành công đến từ sự thích nghi nhanh

Một trong những thách thức lớn nhất của U17 Việt Nam trước giải là quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế. Tuy nhiên, HLV Roland cho rằng chính tinh thần học hỏi và sự tận hiến đã giúp đội bóng vượt qua trở ngại này.

“Áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng. Nhưng các cầu thủ đã tiếp thu rất nhanh và thể hiện đúng những gì ban huấn luyện mong muốn". Ông Cristiano Roland nhấn mạnh rằng sự thay đổi không chỉ nằm ở hệ thống chiến thuật, mà còn ở cách các cầu thủ tư duy khi thi đấu – yếu tố mang tính nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

“Cú hích” tâm lý – yếu tố tạo nên khác biệt

HLV Roland thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cố hữu của bóng đá trẻ Việt Nam là sự thiếu tự tin khi bước ra sân chơi quốc tế. Và đây cũng là điều ông tập trung cải thiện ngay từ những ngày đầu nắm đội.

“Chúng tôi làm việc rất nhiều về tâm lý. Các cầu thủ cần tin rằng họ có thể thi đấu sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Tài năng là có, nhưng niềm tin mới là yếu tố quyết định", thuyền trưởng của U17 Việt Nam chia sẻ.

Hướng tới VCK U17 châu Á: Thử thách lớn hơn đang chờ đợi

Sau giải đấu khu vực, toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang VCK U17 châu Á – sân chơi đòi hỏi đẳng cấp cao hơn cả về tốc độ, thể lực lẫn chiến thuật. HLV Cristiano Roland đánh giá: “Chúng tôi hiểu rằng cấp độ thi đấu sắp tới sẽ khác hoàn toàn. Nhưng với những gì đang xây dựng, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của đội bóng này". Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, coi đây là nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ trẻ thi đấu thăng hoa.

Đại diện cầu thủ: “Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất”

Chia sẻ sau trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, tiền vệ Văn Dương cho biết: “Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Giải đấu này mang lại cho chúng em rất nhiều bài học quý giá". Cầu thủ này cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Roland cùng ban huấn luyện vì sự tin tưởng, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục.

Không dừng lại ở thành tích ngắn hạn, HLV Roland cho thấy tầm nhìn dài hạn khi đặt mục tiêu phát triển lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia. “Đây không chỉ là một giải đấu. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng, một bản sắc rõ ràng. Nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ phát triển toàn diện, từ kỹ thuật đến tư duy chiến thuật", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Với định hướng rõ ràng cùng những tín hiệu tích cực từ U17 Việt Nam, bóng đá trẻ nước nhà đang có cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ giàu bản lĩnh và đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn trong tương lai.