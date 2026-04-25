Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

RB Leipzig vs Union Berlin 25/04/26 - Trực tiếp
2
0
Napoli vs Cremonese 25/04/26 - Trực tiếp
1
0
Brest vs Lens 25/04/26 - Trực tiếp
1
0
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
-
-
Köln vs Bayer Leverkusen
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Manchester City vs Southampton
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Chelsea vs Leeds United
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

HLV Cristiano nói về “chìa khóa chiến thắng”, U17 Việt Nam sẵn sàng chinh phục châu Á

Sự kiện: Đội tuyển U18 Việt Nam Đội tuyển Việt Nam

Dù chỉ có quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế, U17 Việt Nam vẫn trình diễn bộ mặt ấn tượng trước U17 Malaysia, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt cả về chiến thuật lẫn tư duy thi đấu. HLV Cristiano Roland tin rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình dài hơi hướng tới sân chơi châu lục.

“Không chỉ là chiến thắng, mà là cách chúng tôi chơi bóng”

Sau trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland không giấu được sự hài lòng khi nhắc tới màn trình diễn của các học trò. Ông mở đầu bằng lời tri ân tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban tổ chức và các cộng sự trong ban huấn luyện, trước khi dành sự khen ngợi đặc biệt cho tập thể U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam ăn mừng chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

“Các cầu thủ đã chơi tuyệt vời, nỗ lực hết mình trong từng pha bóng. Tôi tự hào không chỉ vì kết quả, mà vì cách họ thể hiện trên sân", HLV Cristiano Roland nói. Theo nhà cầm quân người Brazil, điểm tích cực lớn nhất nằm ở việc đội bóng bắt đầu hình thành rõ nét bản sắc: kiểm soát thế trận tốt hơn, biết cách khai thác không gian và đưa ra quyết định chính xác trong các tình huống then chốt.

Thời gian ngắn, hiệu quả lớn: Thành công đến từ sự thích nghi nhanh

Một trong những thách thức lớn nhất của U17 Việt Nam trước giải là quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế. Tuy nhiên, HLV Roland cho rằng chính tinh thần học hỏi và sự tận hiến đã giúp đội bóng vượt qua trở ngại này.

“Áp dụng một triết lý bóng đá mới trong thời gian ngắn là điều không hề dễ dàng. Nhưng các cầu thủ đã tiếp thu rất nhanh và thể hiện đúng những gì ban huấn luyện mong muốn". Ông Cristiano Roland nhấn mạnh rằng sự thay đổi không chỉ nằm ở hệ thống chiến thuật, mà còn ở cách các cầu thủ tư duy khi thi đấu – yếu tố mang tính nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

“Cú hích” tâm lý – yếu tố tạo nên khác biệt

HLV Roland thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cố hữu của bóng đá trẻ Việt Nam là sự thiếu tự tin khi bước ra sân chơi quốc tế. Và đây cũng là điều ông tập trung cải thiện ngay từ những ngày đầu nắm đội.

“Chúng tôi làm việc rất nhiều về tâm lý. Các cầu thủ cần tin rằng họ có thể thi đấu sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Tài năng là có, nhưng niềm tin mới là yếu tố quyết định", thuyền trưởng của U17 Việt Nam chia sẻ.

Hướng tới VCK U17 châu Á: Thử thách lớn hơn đang chờ đợi

Sau giải đấu khu vực, toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển trọng tâm sang VCK U17 châu Á – sân chơi đòi hỏi đẳng cấp cao hơn cả về tốc độ, thể lực lẫn chiến thuật. HLV Cristiano Roland đánh giá: “Chúng tôi hiểu rằng cấp độ thi đấu sắp tới sẽ khác hoàn toàn. Nhưng với những gì đang xây dựng, tôi tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng của đội bóng này". Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, coi đây là nguồn động lực lớn giúp các cầu thủ trẻ thi đấu thăng hoa.

Đại diện cầu thủ: “Đoàn kết là sức mạnh lớn nhất”

Chia sẻ sau trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026, tiền vệ Văn Dương cho biết: “Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng toàn đội luôn đoàn kết và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Giải đấu này mang lại cho chúng em rất nhiều bài học quý giá". Cầu thủ này cũng gửi lời cảm ơn tới HLV Roland cùng ban huấn luyện vì sự tin tưởng, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục.

Không dừng lại ở thành tích ngắn hạn, HLV Roland cho thấy tầm nhìn dài hạn khi đặt mục tiêu phát triển lứa cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia. “Đây không chỉ là một giải đấu. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng, một bản sắc rõ ràng. Nhiệm vụ của tôi là giúp các cầu thủ phát triển toàn diện, từ kỹ thuật đến tư duy chiến thuật", HLV trưởng U17 Việt Nam nói.

Với định hướng rõ ràng cùng những tín hiệu tích cực từ U17 Việt Nam, bóng đá trẻ nước nhà đang có cơ sở để kỳ vọng vào một thế hệ giàu bản lĩnh và đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn trong tương lai.

Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Lên ngôi rực rỡ (CK U17 Đông Nam Á) (Hết giờ)

(Chung kết U17 Đông Nam Á) U17 Việt Nam đánh bại U17 Malaysia mà không phải nhận bàn thua nào.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa

Nguồn:

-24/04/2026 23:58 PM (GMT+7)
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN