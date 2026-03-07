Tay chơi "sát gái" nhất làng tốc độ: Huyền thoại qua lại với 35 người đẹp, Hamilton chào thua

Cuộc sống tốc độ trên đường đua và cả tình trường

Thế giới F1 không chỉ là nơi những tay đua chinh phục tốc độ, mà còn là sân khấu của những câu chuyện tình ái ly kỳ, thậm chí gây chấn động dư luận.

James Hunt là tay chơi gây ồn ào nhất làng tốc độ

Từ huyền thoại James Hunt với cuộc sống phóng túng và "hào phóng" với hơn 5.000 phụ nữ, trong đó có 35 tiếp viên hàng không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tại Tokyo, cho đến những scandal đời tư của thế hệ F1 hiện đại, những câu chuyện hậu trường của ngôi sao F1 nhiều lần khiến người hâm mộ sững sờ.

Và trong danh sách những tay đua có đời tư ồn ào nhất, Lewis Hamilton đang tạo nên dấu ấn riêng. Bên cạnh những chiến tích trên đường đua với 7 chức vô địch thế giới, tay đua người Anh còn gắn liền với danh sách dài các bóng hồng nổi tiếng.

Hamilton và "tam giác tình ái" gây chấn động

Năm 2018, cựu người mẫu Veronica Valle, một trong số người tình cũ của Hamilton lên tiếng tiết lộ về những sở thích và thói quen kỳ lạ của tay đua này. Theo Veronica, "Viên ngọc đen" Hamilton không chỉ thích kiểm soát mọi thứ mà còn có xu hướng tìm kiếm các mối quan hệ tay ba.

"Anh ấy luôn có cảm giác thiếu điều gì đó nếu chỉ ở bên một người phụ nữ. Tôi nhận ra rằng anh ấy có những sở thích rất đặc biệt trong chuyện tình cảm", Veronica chia sẻ với báo chí.

Người hâm mộ từng xôn xao khi chi tiết gây sốc về Hamilton bị bạn gái cũ phơi bày

Không chỉ vậy, Hamilton còn bị tố có thái độ thiếu kiên nhẫn, nóng giận vì những điều tưởng như rất nhỏ nhặt. Một trong những vụ việc gây sốc nhất là khi Hamilton nổi giận với phi công riêng của mình chỉ vì người này sử dụng toilet trên chuyên cơ của anh.

"Anh ấy điên lên khi phát hiện ra phi công vào nhà vệ sinh. Anh ấy quát lên rằng không ai được phép làm vậy, vì đó là một quy tắc bất thành văn trên chuyên cơ của anh ấy", Veronica kể lại.

Mặc dù đây chỉ là lời tố cáo từ một phía, nhưng phần nào cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác của Hamilton, người đàn ông có đời tư phức tạp, bí ẩn và đôi khi khó đoán.

Trước khi dính vào những lùm xùm về đời tư, Hamilton từng có mối quan hệ lâu dài với Nicole Scherzinger, nữ ca sĩ chính của nhóm Pussycat Dolls. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2007 đến 2015, chia tay rồi tái hợp nhiều lần, trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Sau đó, Hamilton liên tục vướng tin đồn với hàng loạt mỹ nhân như Rihanna, Kendall Jenner, Rita Ora, Sofia Richie và Shakira.

Những câu chuyện đời tư đáng chú ý khác trong làng F1

Câu chuyện của Hamilton chỉ là một trong rất nhiều scandal tình ái của giới đua xe F1. Lịch sử môn thể thao này từng chứng kiến nhiều bê bối gây sốc.

James Hunt qua lại với hàng nghìn cô gái, Sergio Perez phải lên tiếng xin lỗi vợ sau khi bị bắt gặp trong vòng tay hai người phụ nữ.

Max Verstappen, nhà vô địch F1 hiện tại đang hẹn hò với Kelly Piquet, người từng có con với tay đua Daniil Kvyat. Trớ trêu thay, Verstappen cũng chính là người đã thay thế Kvyat tại Red Bull.

David Coulthard, cựu tay đua F1 từng bị chỉ trích khi ly hôn vợ sau 9 năm chung sống để hẹn hò với một người mẫu trẻ hơn 23 tuổi.