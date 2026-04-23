Nóng nhất thể thao sáng 23/4: “Hiệu ứng Alcaraz” gây áp lực thế hệ kế cận của Tây Ban Nha

“Hiệu ứng Alcaraz” gây áp lực thế hệ kế cận của Tây Ban Nha

Carlos Alcaraz đang nổi lên như biểu tượng mới của quần vợt thế giới khi hoàn tất Career Grand Slam ở tuổi 22, sớm ghi tên mình vào lịch sử. Thành công của tay vợt này tiếp nối di sản mà Rafael Nadal để lại, củng cố vị thế của Tây Ban Nha trong làng banh nỉ.

Thành công của Alcaraz gây sức ép lớn lên các tay vợt trẻ của Tây Ban Nha

Tuy nhiên, chính ánh hào quang ấy lại tạo ra sức ép không nhỏ cho lớp trẻ. Tài năng 21 tuổi Daniel Merida thừa nhận anh luôn bị so sánh với các đàn anh ngay từ khi bước lên chuyên nghiệp, buộc phải học cách vượt qua kỳ vọng và tập trung vào con đường riêng.

Iga Swiatek thừa nhận sai lầm chiến thuật

Iga Swiatek cho rằng khả năng ra quyết định của cô “cần thay đổi” sau chuỗi phong độ thiếu ổn định cuối năm 2025 và đầu 2026. Tay vợt Ba Lan đã chia tay HLV Wim Fissette sau thất bại sớm tại Miami Open, trước khi hợp tác với Francisco Roig – cựu cộng sự lâu năm của Nadal.

Dù khởi đầu thuận lợi tại Stuttgart, Swiatek lại để thua ngược Mirra Andreeva sau khi đánh mất lợi thế lớn. Cô thẳng thắn thừa nhận những lựa chọn sai lầm, đặc biệt ở set quyết định, và kỳ vọng sự thay đổi từ ban huấn luyện mới.

Lewis Hamilton chọn Ayrton Senna là tay đua F1 vĩ đại nhất lịch sử

Lewis Hamilton gây chú ý khi không chọn Michael Schumacher hay Max Verstappen mà vinh danh Ayrton Senna là tay đua vĩ đại nhất mọi thời đại. Dù sở hữu 7 chức vô địch thế giới, Hamilton vẫn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho huyền thoại người Brazil – người giành 3 danh hiệu trước khi qua đời trong tai nạn tại chặng San Marino GP 1994. Theo Hamilton, di sản và tầm ảnh hưởng của Senna vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ tay đua hiện đại.

Topuria công kích Tsarukyan, phủ nhận tư cách tranh đai

Nhà vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria thẳng thừng thể hiện sự thiếu tôn trọng với đối thủ tiềm năng Arman Tsarukyan, thậm chí dùng những lời lẽ gay gắt để hạ thấp năng lực của võ sĩ này. Sau khi thăng hạng lên 155 lbs và giành đai bằng chiến thắng knock-out trước Charles Oliveira tại sự kiện UFC 317, Topuria đang trở thành tâm điểm của hạng cân. Tuy nhiên, anh cho rằng Tsarukyan chưa đủ tầm để thách thức mình.