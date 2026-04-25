Arsenal muốn vô địch phải bớt "yếu bóng vía", thắng tối thiểu là không đủ

"Đây đã là một giải đấu mới rồi", đó là phát biểu của HLV Mikel Arteta sau thất bại trước Man City cuối tuần qua. Sau đó, chiến thắng 1-0 của Man City trước Burnley khiến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thực sự được “khởi động lại”. Hiện tại, Arsenal và Man City cùng có 70 điểm và hiệu số +37, khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu.

Dù từng dẫn đầu bảng tới 209 ngày, đội bóng thành London đã bị đối thủ vượt qua do kém hơn về số bàn thắng ghi được. Vậy Arsenal có cần thay đổi tư duy trong giai đoạn cuối mùa giải để tranh chức vô địch không?

Arsenal cần thay đổi tư duy chơi bóng trong 5 vòng đấu còn lại

Arsenal cần táo bạo hơn, nói "không" với chiến thắng tối thiểu

Arsenal đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để nới rộng khoảng cách trong mùa giải này. Có thời điểm họ có thể tạo ra cách biệt 12 điểm, nhưng 2 thất bại liên tiếp trước Bournemouth và Man City khiến đội bóng chỉ thắng 6/13 trận gần nhất, qua đó đánh mất lợi thế.

HLV Arteta vẫn khẳng định “mọi thứ vẫn còn trong tầm tay”, nhưng đây có thể là lúc ông cần để các cầu thủ tấn công chơi tự do hơn. Ở trận gặp Man City, Kai Havertz được đá chính thay vì Viktor Gyokeres. Dù chơi tốt trong việc liên kết lối chơi, tiền đạo người Đức không phải mẫu “sát thủ” và đã bỏ lỡ hai cơ hội quan trọng.

Thống kê cho thấy Arsenal có 10 chiến thắng với cách biệt 1 bàn mùa này, chiếm 48% tổng số trận thắng – tỷ lệ cao nhất của một ứng viên vô địch kể từ Leicester City năm 2016. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ không thể vô địch, bởi trung bình một nhà vô địch có khoảng 10,7 trận thắng với cách biệt tối thiểu.

Cuộc đua có thể quyết định bằng hiệu số

Cựu tiền đạo Wayne Rooney, người từng trải qua cuộc đua vô địch quyết định bằng hiệu số, chia sẻ trên podcast của BBC: "Sir Alex Ferguson luôn nói rằng hãy tiếp tục ghi bàn vì có thể danh hiệu sẽ được quyết định bằng hiệu số. Lúc đó bạn nghĩ ‘không đời nào lại phải tính đến hiệu số, nhưng thực tế đã xảy ra".

Dẫu vậy, Rooney vẫn nhận định: “Có lẽ tôi vẫn đánh giá Arsenal nhỉnh hơn một chút. Arsenal đã cố gắng giành chiến thắng 1-0, nhưng họ cần thay đổi tư duy, phải dồn ép đối thủ và thắng với cách biệt 2 hoặc 4 bàn".

Một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử Ngoại hạng Anh là bàn thắng của Sergio Aguero giúp Man City vô địch mùa 2011/12, vượt qua MU nhờ hiệu số. Bản thân Rooney cũng từng hưởng lợi từ những chiến thắng sít sao khi cùng MU vô địch các mùa 2008/09 và 2012/13, với 16 trận thắng cách biệt 1 bàn mỗi mùa.

Muốn sống, đừng lạm dụng "bóng chết"

Arsenal hiện có nguy cơ trở thành nhà vô địch ghi ít bàn từ bóng sống nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trung bình họ chỉ ghi 1,15 bàn/trận từ các tình huống bóng sống. Họ cần thêm 9 bàn trong 5 trận cuối để vượt qua mốc 46 bàn – kỷ lục thấp nhất từng thuộc về Leicester mùa 2015/16.

Hiện Arsenal và Man City có cùng hiệu số, nhưng đội bóng của HLV Pep Guardiola đứng đầu nhờ ghi nhiều hơn 3 bàn. Nếu giữ nguyên hiệu suất ghi bàn hiện tại, Arsenal có thể kết thúc mùa giải với hiệu số +43 – thấp nhất cho một nhà vô địch kể từ Leicester (+32). Trong khi đó, hiệu số trung bình của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh là +50.

Vấn đề tâm lý và thời điểm quyết định

Phil Johnson, chuyên gia tâm lý thể thao thuộc Hiệp hội Tâm lý học Anh, cho rằng phong độ Arsenal giảm khi họ tiến gần tới chức vô địch: “Những gì đang xảy ra với Arsenal là điều tôi thường thấy ở các vận động viên bơi lội và chạy bộ. Họ tiến rất gần vạch đích và trong khoảnh khắc nghĩ rằng mình đã thắng – cơ thể và não bộ chùng xuống, và rồi bị vượt qua. Khi Arsenal hơn Man City 9 điểm, năng lượng của họ giảm. Họ chậm hơn và kém quyết liệt hơn".

Trong trận gặp Newcastle sắp tới, Arsenal sẽ bước vào trận đấu với vị trí nhì bảng – lần đầu tiên kể từ tháng 8. Chuyên gia Johnson kết luận: “Arsenal cần ghi bàn. Thắng 1-0 là ổn, nhưng khi nhìn vào hiệu số giữa hai đội thì khoảng cách quá nhỏ. Tôi nghĩ khi Arsenal thực sự bừng tỉnh, họ có thể chơi cực kỳ xuất sắc và rất sáng tạo. Nếu làm được điều đó, họ có thể giữ vững vị trí của mình".