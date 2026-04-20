Lịch thi đấu bóng chuyền cúp Hùng Vương 2026 mới nhất

Sau ngày thi đấu 19/4, cúp Hùng Vương 2026 xác định đủ 8 đội vào bán kết, diễn ra từ 23-26/4 tại Phú Thọ.

Ở nội dung nam, Biên Phòng, Công an TP.HCM, Thể Công Tân Cảng và Hà Nội góp mặt. Hà Nội tạo dấu ấn khi trở lại sau 21 năm, trong khi Biên Phòng và Thể Công Tân Cảng vẫn là ứng viên, còn Công an TP.HCM cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Hai cặp bán kết gồm Biên Phòng gặp Hà Nội và Công an TP.HCM đấu Thể Công Tân Cảng.

Ở nội dung nữ, Hà Nội Tasco Auto, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An và Binh chủng Thông tin tiếp tục khẳng định vị thế. Hai cặp đấu là Hà Nội Tasco Auto đối đầu Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang so tài VTV Bình Điền Long An, trong đó trận đấu sau được xem là tâm điểm.

Với lực lượng mạnh và sự cân bằng ở các cặp đấu, vòng bán kết hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, trước khi xác định hai trận chung kết.

