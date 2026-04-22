Nóng nhất thể thao sáng 22/4: Carlos Alcaraz chưa chắc có thể dự Roland Garros

Carlos Alcaraz chưa chắc có thể dự Roland Garros

Trả lời phỏng vấn truyền hình Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz thừa nhận khả năng bỏ lỡ Roland Garros 2026 với chấn thương cổ tay phải. "Chúng tôi đang phải chờ đợi. Buổi kiểm tra y tế tiếp theo sẽ rất quan trọng. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi còn vài buổi kiểm tra trong vài ngày tới. Sau đó, tôi mới biết chính xác tình trạng chấn thương của mình và những bước đi tiếp theo".

Carlos Alcaraz

Sinner cảm thấy Madrid Open rất thú vị

Trả lời phỏng vấn trước thềm Madrid Open, Jannik Sinner bày tỏ sự thích thú khi được thi đấu ở độ cao hơn 500 m so với mực nước biển. "Tôi nghĩ Madrid Open có những điều kiện tự nhiên rất đặc biệt. Ở đây cao hơn hẳn và gió sẽ mạnh hơn. Tôi tin rằng thi đấu tại đây sẽ không dễ dàng. Tôi chưa bao giờ chơi tốt tại đây. Hãy cùng chờ xem năm nay sẽ như thế nào".

Chuyên gia dự đoán sốc cho Verstappen

Cựu tay đua F1, Giedo van der Garde vừa đưa ra dự đoán sốc rằng Max Verstappen sẽ rời đội đua F1 Red Bull trước cả kỹ sư đua xe của Max, Gianpiero Lambiase, rời đội. Trước đó, Lambiase tuyên bố sẽ gia nhập McLaren từ mùa giải 2028. Theo van der Garde, Red Bull đang không đáp ứng được yêu cầu về mặt xe đua cho Verstappen.

Brock Lesnar có thể tái xuất WWE

Hôm Chủ nhật vừa qua (19/4), huyền thoại Brock Lesnar đã bất ngờ nói lời chia tay sàn WWE tại sự kiện WrestleMania 42. Tuy nhiên, nguồn tin của ESPN cho biết thông báo này khiến ban lãnh đạo WWE bất ngờ. Theo kế hoạch ban đầu, Brock Lesnar sẽ giải nghệ tại quê nhà Minneapolis, nơi diễn ra SummerSlam vào tháng 8. Bởi vậy, nhiều khả năng huyền thoại này vẫn sẽ có lần thượng đài cuối.

Steve Kerr chuẩn bị rời Golden State Warriors

Người đứng sau thành công của Golden State Warriors trong hơn 10 năm qua, HLV Steve Kerr sẽ nói lời chia tay đội bóng trong thời gian tới. Việc không lọt vào Playoff NBA 2025/26 ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của HLV người Mỹ. Nguồn tin cho biết ban lãnh đạo Warriors không có vấn đề gì với Steve Kerr, chỉ là ông đã quá mệt mỏi.