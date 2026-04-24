Nóng nhất thể thao tối 24/4: FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

Diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9/2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các cụm sân trung tâm, Pickleball World Cup 2026 là sự kiện dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8

Năm nay giải đấu sẽ có hai hạng mục Quốc gia và Cá nhân. Trong đó, hạng mục Quốc gia sẽ gồm 5 nội dung thi đấu: Open, Kids, Junior, Senior, Master. Hạng mục Cá nhân sẽ đăng ký theo độ tuổi và trình DUPR (hệ thống xếp hạng trình độ pickleball uy tín và phổ biến hàng đầu thế giới hiện nay).

Tại Pickleball World Cup 2026, FPT Play là đơn vị đồng tổ chức cùng các đối tác. Giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái giải đấu, FPT Play không đơn thuần là đơn vị ghi hình, phát sóng mà tham gia sâu vào công tác tổ chức, vận hành giải đấu.

Song song với Pickleball World Cup, FPT Play cũng chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp và độc quyền PPA Tour Asia 2026, chuỗi giải đấu thuộc hệ thống giải đấu pickleball chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên, người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của các tay vợt hàng đầu tại chuỗi giải đấu diễn ra trên khắp châu Á.

Tất cả các giải đấu pickleball sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp và độc quyền trên ứng dụng dành cho SmartTV, SmartMobile, FPT Play box và tại website fptplay.vn.

Sabalenka được so sánh với Federer và Djokovic

Sabalenka chỉ thua một trận duy nhất trong cả năm nay, đó là trận thua trước Elena Rybakina trong trận chung kết Australian Open. Chuỗi trận thắng đó đã giúp ngôi sao này đạt được 24 chiến thắng và Bouchard đã rất ấn tượng với tay vợt nữ số một thế giới:

"Tôi háo hức xem Sabalenka tiếp tục thi đấu như thế nào. Liệu cô ấy có thể duy trì chuỗi thắng của mình không. Bạn phải tự hỏi liệu đến một lúc nào đó phong độ ấn tượng của cô ấy có dừng lại không, nhưng dường như là không. Cô ấy dường như đang có chuỗi thành tích xuất sắc hiếm có, giống như Federer và Djokovic.

Rõ ràng tôi cảm nhận áp lực đè nặng lên cô ấy. Nhưng Sabalenka không để điều đó làm ảnh hưởng tới mình, không quan tâm người khác nói gì về mình".

Sinner nói về cơ hội vô địch Madrid Open

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đang tích cực chuẩn bị cho trận ra quân Madrid Open gặp Benjamin Bonzi. Tay vợt người Italia đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành 5 danh hiệu liên tiếp ở hệ thống ATP Masters 1000.

Sinner là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Madrid Open năm nay

Cơ hội của Sinner càng rộng mở khi hai đối thủ lớn là Novak Djokovic và Carlos Alcaraz đều vắng mặt. Alcaraz tiếp tục rút lui năm thứ hai liên tiếp do chấn thương cổ tay gặp phải tại Barcelona Open.

Sinner cho biết: “Đó là điều không dễ chấp nhận với giải đấu. Năm ngoái Alcaraz đã không thi đấu, và việc lặp lại thêm một lần nữa thực sự đáng tiếc. Cả Sinner lẫn Djokovic đều không có mặt, điều đó khiến giải đấu trở nên khác biệt. Tôi luôn tiếp cận từng trận. Phía trước là những thử thách không hề dễ dàng, ngay từ ngày đầu tiên”.

F1 thay đổi lớn ở chặng Miami GP

FIA xác nhận phiên chạy thử duy nhất (FP1) tại Miami GP sẽ được tăng thời lượng từ 60 phút lên 90 phút. Chặng đua tại Florida (Mỹ) diễn ra theo thể thức sprint (cuộc đua nước rút ngắn), đồng nghĩa các phiên FP2 và FP3 sẽ không được tổ chức. Trong bối cảnh F1 chuẩn bị áp dụng những điều chỉnh mới cho bộ quy định 2026, FIA quyết định kéo dài thời gian chạy thử để các đội đua và tay đua có thêm cơ hội làm quen.

Làng tennis ngao ngán vì Madrid trao vé cho “bà cô” 45 tuổi

Madrid Open tiếp tục trao suất đặc cách cho Venus Williams, nhưng cái kết vẫn quen thuộc, tay vợt Mỹ dừng bước ngay vòng 1. Tay vợt 45 tuổi thua Kaitlin Quevedo và nối dài chuỗi 10 thất bại liên tiếp.

Kể từ Roland Garros 2021, Venus dự 25 giải đều nhờ wildcard, nhưng thua tới 25/30 trận, trong đó nhiều lần gục ngã chóng vánh. Phong độ sa sút khiến làng tennis dấy lên tranh cãi, liệu việc tiếp tục ưu ái huyền thoại người Mỹ có còn hợp lý, khi nhiều tay vợt trẻ đang cần cơ hội đó.

Điền kinh Việt Nam giành HCV “mở hàng”

Ngày 23/4, đoàn thể thao Việt Nam khởi đầu ấn tượng tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026 khi VĐV trẻ Hà Thị Thúy Hằng xuất sắc giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6,16m. Kết quả này giúp cô dẫn đầu nội dung và trở thành người “mở hàng” vàng cho Việt Nam.

So với SEA Games 33 (HCB), đây là bước tiến lớn, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của tài năng 19 tuổi. Trong bối cảnh Việt Nam tham dự đại hội với lực lượng trẻ ở nhiều môn thi đấu bãi biển, tấm HCV sớm của Thúy Hằng được xem như tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về một kỳ đại hội thành công, nơi các tài năng mới tiếp tục bứt phá và khẳng định vị thế thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á.

Bóng chuyền nữ Hà Nội, bóng chuyền nam Biên Phòng giành vé chung kết cúp Hùng Vương

Tối 23/4, ngày thi đấu đầu tiên của cúp Hùng Vương 2026 đã xác định hai cái tên đầu tiên vào chung kết là CLB Hà Nội (nữ) và Biên Phòng (nam).

Ở bán kết nữ, CLB Hà Nội tiếp tục phong độ ấn tượng khi đánh bại Binh chủng Thông tin Đông Bắc với tỷ số 3-0 (25-18, 25-12, 34-32). Dù vấp phải sự kháng cự mạnh ở set 3, đặc biệt trong loạt điểm kéo dài nghẹt thở, đội bóng thủ đô vẫn bản lĩnh kết thúc trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội giành quyền vào chung kết cúp Hùng Vương.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin tiếp tục gây thất vọng khi chưa thể cải thiện lối chơi và phong độ, dù là đội bóng giàu truyền thống.

Ở bán kết nam, Biên Phòng không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-0 (25-15, 28-26, 25-17). Dù set 2 có chút giằng co, đội bóng quân đội vẫn thể hiện sự vượt trội và khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Hai tấm vé còn lại vào chung kết sẽ được xác định sau các trận đấu diễn ra trong ngày 24/4.

Alcaraz cày ải lịch trình dày đặc, nhận cảnh báo đanh thép

Carlos Alcaraz đang đối mặt lời cảnh báo nghiêm túc về tương lai sau chuỗi chấn thương đáng lo. Tay vợt người Tây Ban Nha nhiều khả năng lỡ French Open vì chấn thương cổ tay, hệ quả từ việc tham dự liên tiếp các giải ATP Tour tại Monte Carlo và Barcelona Open.

Alcaraz cày ải quá nhiều

Khác với đàn anh Rafael Nadal từng thống trị mặt sân đất nện, Alcaraz liên tiếp gặp vấn đề thể lực khi theo đuổi “cú đúp” này. Dù từng vô địch Rome Masters và Roland Garros mùa trước, nguy cơ tái phát chấn thương đang buộc anh phải cân nhắc lại lịch thi đấu. Huyền thoại Andy Roddick lo ngại rằng việc Alcaraz quá tham cày ải các giải đấu có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của tay vợt này.

McLaren tin Verstappen chưa rời F1, nhưng có thể chia tay Red Bull

Tương lai của Max Verstappen đang trở thành tâm điểm, khi Lando Norris và sếp McLaren Zak Brown đưa ra những nhận định trái chiều. Norris tin nhà vô địch thế giới sẽ không rời Formula 1 trong năm nay, nhưng Brown lại cho rằng Verstappen có thể rời Red Bull Racing để gia nhập đội khác. Phong độ không như ý và sự ra đi sắp tới của kỹ sư Gianpiero Lambiase được xem là những yếu tố khiến tay đua Hà Lan cân nhắc tương lai.

Rockhold chọn Chimaev hạ Strickland tại UFC 328

Luke Rockhold công khai ủng hộ Khamzat Chimaev đánh bại đồng hương Sean Strickland tại UFC 328. Dù Strickland có lợi thế sân nhà tại Newark, Rockhold – người từng tập luyện cùng Chimaev – tin rằng võ sĩ bất bại này vượt trội về chuyên môn. Cựu vô địch hạng trung không ngần ngại bày tỏ quan điểm, kể cả khi điều đó đồng nghĩa một võ sĩ Mỹ có thể thất bại trước khán giả quê nhà.

Andy Murray hé lộ tương lai huấn luyện sau khi chia tay Djokovic

Andy Murray xác nhận đã nhận được nhiều lời mời huấn luyện kể từ khi kết thúc hợp tác với Novak Djokovic, song chưa có ý định trở lại ngay. Sau khi giải nghệ, Murray gây bất ngờ khi dẫn dắt Djokovic từ cuối năm 2024, khởi đầu ấn tượng với chiến thắng trước Alcaraz tại Australian Open. Tuy nhiên, chấn thương và phong độ sa sút khiến Djokovic chấm dứt hợp tác trước thềm Roland Garros 2025. Hiện tại, cựu số một thế giới người Anh chọn tận hưởng cuộc sống gia đình, thay vì vội vàng nhận dự án mới.

Đội ngũ Sinner lý giải quyết định dự Madrid Open

HLV Simone Vagnozzi cho biết Jannik Sinner từng cân nhắc bỏ qua Madrid Open, nhưng cuối cùng quyết định tham dự để duy trì cảm giác thi đấu. Tay vợt số 1 thế giới đang có phong độ cao với ba danh hiệu Masters 1.000 liên tiếp, bao gồm Indian Wells, Miami và Monte Carlo. Việc nghỉ quá lâu trước Italian Open và Roland Garros được cho là không có lợi. Tại Madrid, Sinner sẽ là hạt giống số 1 trong bối cảnh các đối thủ lớn như Alcaraz và Djokovic vắng mặt.