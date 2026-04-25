Mourinho sẵn sàng trở lại Real Madrid: Vì sao "ông trùm" Perez chưa hồi âm?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

RB Leipzig vs Union Berlin 25/04/26 - Trực tiếp
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
1
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
0
Napoli vs Cremonese 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
1
Logo Cremonese - CRE Cremonese
0
Brest vs Lens 25/04/26 - Trực tiếp
Logo Brest - BRE Brest
1
Logo Lens - RCL Lens
0
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Mainz 05 vs Bayern Munich
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Köln vs Bayer Leverkusen
Logo Köln - KOE Köln
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Manchester City vs Southampton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Angers SCO vs Paris Saint-Germain
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Leeds United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Borussia Dortmund vs Freiburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Mourinho sẵn sàng trở lại Real Madrid: Vì sao "ông trùm" Perez chưa hồi âm?

La liga 2025-26 Real Madrid HLV Mourinho

Theo AS, chủ tịch Floretino Perez chưa hề liên hệ với Benfica về trường hợp của HLV Jose Mourinho.

  

Mourinho đã sẵn sàng trở lại Real Madrid

Trong khi các đội bóng khác đang rục rịch chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, tâm điểm của Real Madrid lại là tìm HLV mới cho đội bóng. Alvaro Arbeloa không hoàn thành nhiệm vụ của "lính cứu hỏa" khi "Kền kền trắng" gần như chắc chắn không có được danh hiệu nào trong mùa giải này.

Người đại diện của Mourinho đã chào mời vài lần nhưng chưa nhận được hồi âm từ chủ tịch Perez

Nguồn tin của AS cho biết, thực ra ban lãnh đạo của Real Madrid vẫn ra sức hậu thuẫn cho Arbeloa khi quy cho thái độ thi đấu của các cầu thủ là nguyên nhân lớn nhất. Bởi vậy, toàn đội đã họp 2 lần trong vài ngày gần đây để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, việc Arbeloa không kiểm soát được phòng thay đồ cũng là yếu tố quan trọng khiến ông thầy này khó trụ lại sân Bernabeu.

Hiện tại, ứng viên sáng giá nhất đang là Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha úp mở về việc chia tay Benfica trong buổi họp báo gần đây. "Người đặc biệt" chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và có quan hệ thân thiết với chủ tịch Florentino Perez.

Cũng theo nguồn tin của AS, Real Madrid đã biết mức phí phá vỡ hợp đồng giữa Mourinho và Benfica. Người đại diện của cựu HLV Chelsea và MU, Jorge Mendes cũng đã có vài lần sang trao đổi trực tiếp cùng ban lãnh đạo đội bóng. Theo "siêu cò" người Bồ Đào Nha, Mourinho là người phù hợp nhất để viết nên chương mới cho đội chủ sân Bernabeu.

"Ông trùm" Perez không vội, quyết chờ thêm ứng viên

Thực tế, tin đồn Mourinho về Real Madrid đã xuất hiện được vài tuần nhưng chưa có gì thực sự xảy ra cả. Benfica chưa hề được kết nối và nguồn tin thân cận của "Kền kền trắng" cho biết mục tiêu hiện tại của đội bóng này đang là kết thúc mùa giải tốt nhất có thể. Trong khi siêu máy tính cho biết cơ hội vô địch La Liga của Real Madrid giờ chỉ còn khoảng 2,7%.

Điều đó cho thấy chủ tịch Florentino Perez cùng các đồng sự không hề vội vàng trong câu chuyện tìm HLV mới của đội bóng. Lý do đơn giản là bởi số lượng ứng viên sẽ tăng vọt sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps, thậm chí cả Thomas Tuchel đều có thể chuyển sang chế độ "rảnh rỗi" nếu ĐTQG họ đang dẫn dắt có thành tích không tốt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi vậy, Real Madrid có lý do để không vội trong câu chuyện này. Họ còn có thể không mất tiền phí phá vỡ hợp đồng như Mourinho.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Real Madrid chọn HLV trưởng muộn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ nên rút ra kinh nghiệm từ chính bản thân với trường hợp của Xabi Alonso mùa trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-25/04/2026 00:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN