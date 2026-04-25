Mourinho sẵn sàng trở lại Real Madrid: Vì sao "ông trùm" Perez chưa hồi âm?

Mourinho đã sẵn sàng trở lại Real Madrid

Trong khi các đội bóng khác đang rục rịch chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, tâm điểm của Real Madrid lại là tìm HLV mới cho đội bóng. Alvaro Arbeloa không hoàn thành nhiệm vụ của "lính cứu hỏa" khi "Kền kền trắng" gần như chắc chắn không có được danh hiệu nào trong mùa giải này.

Người đại diện của Mourinho đã chào mời vài lần nhưng chưa nhận được hồi âm từ chủ tịch Perez

Nguồn tin của AS cho biết, thực ra ban lãnh đạo của Real Madrid vẫn ra sức hậu thuẫn cho Arbeloa khi quy cho thái độ thi đấu của các cầu thủ là nguyên nhân lớn nhất. Bởi vậy, toàn đội đã họp 2 lần trong vài ngày gần đây để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, việc Arbeloa không kiểm soát được phòng thay đồ cũng là yếu tố quan trọng khiến ông thầy này khó trụ lại sân Bernabeu.

Hiện tại, ứng viên sáng giá nhất đang là Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha úp mở về việc chia tay Benfica trong buổi họp báo gần đây. "Người đặc biệt" chưa bao giờ giấu sự ngưỡng mộ dành cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và có quan hệ thân thiết với chủ tịch Florentino Perez.

Cũng theo nguồn tin của AS, Real Madrid đã biết mức phí phá vỡ hợp đồng giữa Mourinho và Benfica. Người đại diện của cựu HLV Chelsea và MU, Jorge Mendes cũng đã có vài lần sang trao đổi trực tiếp cùng ban lãnh đạo đội bóng. Theo "siêu cò" người Bồ Đào Nha, Mourinho là người phù hợp nhất để viết nên chương mới cho đội chủ sân Bernabeu.

"Ông trùm" Perez không vội, quyết chờ thêm ứng viên

Thực tế, tin đồn Mourinho về Real Madrid đã xuất hiện được vài tuần nhưng chưa có gì thực sự xảy ra cả. Benfica chưa hề được kết nối và nguồn tin thân cận của "Kền kền trắng" cho biết mục tiêu hiện tại của đội bóng này đang là kết thúc mùa giải tốt nhất có thể. Trong khi siêu máy tính cho biết cơ hội vô địch La Liga của Real Madrid giờ chỉ còn khoảng 2,7%.

Điều đó cho thấy chủ tịch Florentino Perez cùng các đồng sự không hề vội vàng trong câu chuyện tìm HLV mới của đội bóng. Lý do đơn giản là bởi số lượng ứng viên sẽ tăng vọt sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Didier Deschamps, thậm chí cả Thomas Tuchel đều có thể chuyển sang chế độ "rảnh rỗi" nếu ĐTQG họ đang dẫn dắt có thành tích không tốt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bởi vậy, Real Madrid có lý do để không vội trong câu chuyện này. Họ còn có thể không mất tiền phí phá vỡ hợp đồng như Mourinho.

Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt. Real Madrid chọn HLV trưởng muộn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ nên rút ra kinh nghiệm từ chính bản thân với trường hợp của Xabi Alonso mùa trước.