Nóng nhất thể thao sáng 27/10: Djokovic bất ngờ nhận chỉ trích nặng nề

Djokovic bất ngờ nhận chỉ trích từ cựu số 1 thế giới

Cựu số 1 thế giới, Andy Roddick, vừa lên tiếng chỉ trích Novak Djokovic vì thành lập Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp (PTPA) nhưng làm việc không hiệu quả. Theo cựu tay vợt người Mỹ, việc lập ra hiệp hội này mà không xin ý kiến khảo sát của đại đa số các tay vợt là sai lầm lớn. Thêm vào đó, hiệp hội này chưa giải quyết được vấn đề to lớn nào cho các VĐV kể từ khi thành lập tới nay.

Tom Aspinall nhận chỉ trích nặng nề

Trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC 321 đã kết thúc sớm khi Tom Aspinall xin ngừng vì chấn thương mắt. Ciryl Gane đã xin lỗi vì pha móc mắt, nhưng Tom Aspinall mới đang nhận phải sự chỉ trích từ giới mộ điệu. Cựu sao MMA, Chael Sonnen, cho rằng Aspinall có thể thi đấu tiếp dù một mắt bị chấn thương. Trong khi cựu vô địch Derek Brunson nói rằng Aspinall làm như vậy vì nhận ra nguy cơ thua trận trước Gane.

Đồng hương tin tưởng Wardley có thể hạ Usyk

Fabio Wardley vừa nâng chuỗi trận thắng quyền anh chuyên nghiệp của mình lên con số 20 (trong đó 19 trận thắng knock-out) sau khi đánh bại Joseph Parker. Chiến thắng này giúp Wardley có cơ hội đấu với Oleksandr Usyk, nhà đương kim vô địch thế giới hiện tại. Theo võ sĩ Dillian Whyte, Wardley hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Usyk nếu giữ vững được phong độ hiện tại.

Quốc hội Mỹ "sờ gáy" NBA

Theo tin mới nhất từ CNN, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu người điều hành Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA), Adam Silver, cung cấp bản tóm tắt liên quan đến bê bối cờ bạc xảy ra hồi đầu tuần trước. Bản báo cáo phải được nộp trước ngày 31/10.

Trước đó, huấn luyện viên trưởng Chauncey Billups của Portland Trail Blazers, hậu vệ Terry Rozier của Miami Heat và cựu cầu thủ NBA Damon Jones được nêu tên trong số 34 người bị truy tố liên quan đến hai cuộc điều tra cờ bạc liên bang riêng biệt do Quận phía Đông của New York công bố.