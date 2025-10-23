Nóng nhất thể thao sáng 23/10: Alcaraz chạm trán Sinner ngay đầu năm 2026

Alcaraz chạm trán Sinner ngay đầu năm 2026

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner chính thức xác nhận tham gia 1 trận giao hữu tại Incheon Inspire Arena (Seoul, Hàn Quốc) vào ngày 10/1/2026, với sức chứa khoảng 15.000 khán giả. Thông tin được chính Alcaraz và Sinner đăng tải trên trang cá nhân cùng dòng chú thích “See you in Korea!”, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ. Trận giao hữu này cũng gần như xác nhận rằng Alcaraz và Sinner sẽ không tham dự giải đấu chính thức nào khác trước thềm Australian Open 2026, diễn ra từ 18/1 đến 1/2.

Alcaraz và Sinner xác nhận sẽ đối đầu trong một trận đấu biểu diễn vào đầu năm 2026 tại Hàn Quốc

Sự kiện này càng trở nên đặc biệt khi Hàn Quốc hiện không có giải đấu ATP nào trong hệ thống chính thức (chỉ tổ chức một giải WTA 500 của nữ hàng năm tại Seoul). Vì vậy, trận đấu giữa hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới được dự đoán sẽ khiến vé bán hết chỉ trong vài phút, thậm chí vài giây.

Bức tranh tường Djokovic bị bôi bẩn

Một bức tranh tường khắc họa Novak Djokovic trong trang phục Wimbledon trắng truyền thống ở thủ đô Belgrade (Serbia) đã bị bôi sơn và phá hoại, chỉ vài tuần sau khi Nole rời quê nhà để chuyển đến Hy Lạp sinh sống cùng gia đình. Andrej Josifovski, nghệ sĩ đường phố người Serbia và là tác giả bức tranh, đã phẫn nộ đăng tải hình ảnh tác phẩm bị hủy hoại. Djokovic hiện sống cùng vợ và hai con ở ngoại ô phía nam Athens (Hy Lạp).

Bức tranh tường vinh danh Djokovic tại Serbia bị phá hoại

Khả năng Joshua tái xuất tăng lên 50-50

Ông bầu quyền Anh Eddie Hearn vừa tiết lộ thông tin mới khiến người hâm mộ có thêm hy vọng được thấy Anthony Joshua tái xuất sớm hơn dự kiến. Theo Hearn, khả năng cựu vô địch người Anh thi đấu trước khi năm 2025 khép lại hiện đã “50-50”.

Lần gần nhất Joshua thi đấu là vào năm ngoái, khi anh bị Daniel Dubois hạ knock-out tại sân Wembley. Nếu trở lại trong năm nay, Hearn khẳng định Joshua sẽ không đảm nhận vai trò chính trong sự kiện, mà chỉ là trận đấu “làm nóng” để giúp võ sĩ người Anh lấy lại cảm giác thi đấu sau thời gian dài vắng bóng.

Hamilton “mất kiên nhẫn” tại Ferrari

Bình luận viên David Croft của Sky Sports cho biết Lewis Hamilton đang tỏ ra thất vọng khi những ý kiến đóng góp của anh cho đội ngũ kỹ thuật và quản lý không được tiếp thu một cách nghiêm túc, dù Ferrari vừa có chặng đua được xem là tiến bộ tại GP Mỹ. Dù Ferrari thể hiện phong độ được cải thiện rõ rệt so với đầu mùa, Croft cho rằng Hamilton đang ngày càng bất mãn với cách điều hành và định hướng chiến lược của đội đua Italia.

“Tôi nghĩ có dấu hiệu cho thấy Hamilton đang mất dần kiên nhẫn khi nỗ lực giúp Ferrari cải thiện quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất, nhưng lại không được lắng nghe. Điều đó có thể trở thành chuyện lớn trong thời gian tới, Hamilton rất muốn giúp Ferrari tìm lại thời hoàng kim, nhưng lúc này cậu ấy cảm thấy mình không được ban lãnh đạo thực sự coi trọng”, Croft nói trên The F1 Show.