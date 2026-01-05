Nóng nhất thể thao sáng 5/1: Venus Williams nói lý do 45 tuổi vẫn theo đuổi quần vợt đỉnh cao

Venus Williams nói lý do 45 tuổi vẫn theo đuổi quần vợt đỉnh cao

Venus Williams sẽ tham dự ASB Classic ở nội dung đơn nữ và đôi nữ. Tay vợt 45 tuổi đã đi tới nửa vòng trái đất để tới New Zealand tham dự giải đấu đó.

Phát biểu trước thềm giải đấu này, Venus Williams chia sẻ: "Tôi nghĩ một trong những mục tiêu của mình là giữ được niềm vui và chấp nhận cảm giác khó chịu, bởi đó là điều mà các nhà vô địch có thể làm được. Tôi chắc chắn không thức dậy và bay hơn nửa vòng Trái Đất mà không cảm nhận được ngọn lửa quần vợt trong mình. Quần vợt giúp đốt cháy rất nhiều calo, giúp đôi chân đẹp. Tôi nghĩ nếu muốn giữ dáng, tôi phải tiếp tục thi đấu".

Venus Williams 45 tuổi vẫn dẻo dai theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp

Fritz hé lộ chấn thương đầu gối

Taylor Fritz đã tiết lộ mức độ nghiêm trọng của chấn thương đầu gối đang kéo dài: "Tôi thực sự chỉ cần được thi đấu. Tôi đã dành hầu hết kỳ nghỉ giữa mùa để phục hồi viêm gân đầu gối, nhưng đây là chấn thương cần hàng tháng trời mới khá lên. Tôi sẽ thi đấu một số trận để lấy lại cảm giác. Nhưng nếu vài tháng nữa mà không hiệu quả, tôi sẽ phải dừng hẳn để chữa trị triệt để".

Wawrinka san bằng kỳ tích của Nadal

Stan Wawrinka giành chiến thắng trước Rinderknech ở United Cup. Wawrinka giờ đây đã giành ít nhất 1 trận thắng trong 23 mùa giải liên tiếp. Điều đó giúp anh san bằng kỳ tích của Nadal. Hiện chỉ còn 3 tay vợt đứng trên Wawrinka trong danh sách này, đó là Roger Federer và Richard Gasquet (24 mùa giải) và Jimmy Connors dẫn đầu với 25 mùa.

Jake Paul hồi phục khó khăn sau thất bại trước Anthony Joshua

Jake Paul đang gặp khó khăn trong giấc ngủ sau ca phẫu thuật hàm bị gãy mà anh dính phải trong trận thua Anthony Joshua hồi tháng 12/2025. Anh chia sẻ: "Tôi đã gắn 4 tấm kim loại vào hàm nhưng đó là một phần của môn thể thao này, quá trình lành vết thương hơi khó khăn một chút. Tôi hơi mệt mỏi, rất khó ngủ, cứ đặt đầu lên gối là hàm lại lệch sang trái và tôi tỉnh giấc.

Nhưng tất cả đều là một phần của môn thể thao, đó là đêm tuyệt vời, tôi học được nhiều điều, tích lũy thêm kinh nghiệm và tôi sẽ tiếp tục với những trận đấu khác trong năm nay".