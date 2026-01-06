Nóng nhất thể thao sáng 6/1: Con trai Tổng thống Trump đầu tư vào công ty MMA của Conor McGregor

Con trai Donald Trump đầu tư vào công ty MMA của Conor McGregor

Mixed Martial Arts Group, công ty MMA đang được Conor McGregor chống lưng, mới đây đã được đầu tư thêm 3 triệu USD từ quỹ đầu tư American Ventures LLC. Quỹ đầu tư này có liên hệ trực tiếp với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump và được đứng đầu bởi con trai Donald Trump Jr. 3 triệu USD mới chỉ là khoản đầu tư ban đầu, khi quỹ này có thể mua tới 20 triệu USD giá trị cổ phần của công ty để sở hữu toàn phần.

Conor McGregor

Tyson Fury xác nhận tập trở lại

Tyson Fury đã xác nhận trên tài khoản Instagram của anh rằng mình đã trở lại tập luyện boxing để tiếp tục thi đấu trong năm 2026. Fury công bố quyết định từ giã boxing vào cuối năm 2025 sau trận thua Oleksandr Usyk, nhưng đã thay đổi quyết định khi bước sang năm mới. Dù vậy chưa biết đối thủ tiếp theo của Fury có thể là ai, sau khi Anthony Joshua vừa gặp tai nạn nghiêm trọng ở Nigeria.

Nữ tay vợt tiết lộ về việc nhắn tin riêng cho Holger Rune

Tay vợt Veronika Kudermetova đã khẳng định cô không hề có ý để lộ tin nhắn riêng tư với Holger Rune, sau khi những nội dung cô trao đổi với Rune bị lộ ra ngoài vào năm ngoái. Rune được cho là đã nhắn cho cô để tìm hiểu, nhưng Kudermetova cho biết cô đã kết hôn. “Cậu ấy nhắn tin nhưng tôi đã đáp lại rằng tôi quá già với cậu ấy, và nếu cậu ấy xem trên Instagram thì sẽ biết tôi đã có chồng. Cậu ấy đã nhắn lại để xin lỗi”, Kudermetova cho biết.

Lando Norris phải đóng phí đua đắt nhất F1

Sau chức vô địch F1 mùa 2025, Lando Norris năm 2026 này sẽ phải trả mức phí lên tới 1.023.658 euro cho giấy phép thi đấu. Hàng năm các tay đua đều phải đóng phí dù thường đội đua sẽ thay mặt trả hộ, và vì Norris vô địch nên mức phí của anh đã tăng lên. Bên cạnh Norris, Max Verstappen cũng phải trả hơn 1 triệu euro, trong khi Oscar Piastri về hạng 3 sẽ trả gần 1 triệu.