Sao tennis tán nhầm nữ đồng nghiệp đã có chồng, chuyện tế nhị biến thành scandal nhạy cảm

Tin nhắn riêng tư bỗng thành “scandal toàn cầu”

Làng tennis từng chấn động khi Veronika Kudermetova thừa nhận cô nhận được tin nhắn làm quen từ Holger Rune, cựu số 4 thế giới ATP trong thời điểm bản thân đã kết hôn với HLV Sergei Demekhine. Theo tay vợt người Nga, Rune chủ động nhắn tin qua mạng xã hội, và cô lập tức trả lời rằng mình “đã có chồng, chỉ cần nhìn Instagram là thấy”. Rune lịch sự xin lỗi rồi dừng cuộc trò chuyện.

Kudermetova tay vợt đã có chồng con áy náy khi tung hê chuyện được đồng nghiệp nam tán tỉnh

Với Kudermetova, đó chỉ là một giai thoại hậu trường vui vẻ. Nhưng trong buổi ghi hình podcast Spring is Calling cùng cựu tay vợt Elena Vesnina, phần trò chuyện “ngoài lề” này lại bị giữ nguyên khi phát sóng.

Báo chí lập tức khai thác ầm ĩ, biến một câu chuyện cá nhân thành đề tài nhạy cảm khắp mặt báo quốc tế. Kudermetova thừa nhận cô bị stress suốt thời gian dài vì cảm giác mọi thứ “trông xấu xí và sai lệch”.

Hậu quả tâm lý và bài học cho làng tennis

Tay vợt nữ từng đạt hạng 9 thế giới chia sẻ rằng mỗi lần chạm mặt Rune tại các giải đấu, cô đều cảm thấy xấu hổ và muốn trực tiếp xin lỗi vì không hề có ý định làm lộ tin nhắn. Cô cũng cho biết Alexander Zverev và Karen Khachanov từng “dịch lại toàn bộ câu chuyện cho Rune nghe rồi cười đùa”, khiến sự việc lan rộng trong hậu trường ATP Tour.

Rune không bình luận về vụ việc mà chỉ tập trung cho sự nghiệp quần vợt

Trong khi đó, Elena Vesnina phủ nhận việc Kudermetova yêu cầu cắt bỏ đoạn nói về Rune, khẳng định ê-kíp không đăng tải điều gì mà khách mời phản đối. Hai luồng phát ngôn trái chiều khiến câu chuyện càng thêm rối rắm.

Rune hầu như không bình luận về ồn ào đời tư, tập trung vào chuyên môn với danh hiệu Barcelona Open 2025 và ngôi á quân Indian Wells trước khi dính chấn thương gót Achilles. Kudermetova cũng khép lại năm 2025 bằng chức vô địch đôi nữ Wimbledon cùng Elise Mertens.

Từ một tin nhắn lịch sự, hậu trường tennis bỗng trở thành tâm bão truyền thông, cho thấy ranh giới mong manh giữa đời tư và công khai, nơi chỉ một khoảnh khắc “lỡ lời” cũng đủ để sự nghiệp của các ngôi sao bị đặt dưới kính hiển vi.