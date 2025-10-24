Nóng nhất thể thao sáng 24/10: Alcaraz tái hiện mái tóc bạch kim gây sốt một thời

Alcaraz tái hiện mái tóc bạch kim gây sốt một thời

Alcaraz đã trở về quê nhà Murcia để chuẩn bị cho các giải lớn cuối cùng trong năm tại Paris Masters và ATP Finals ở Turin. Tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ tập trung vào việc nâng cấp lối chơi mà còn làm mới diện mạo.

Mái tóc bạch kim từng gây sốt sau khi anh vô địch US Open lần thứ 2 vào tháng 9 đã bắt đầu phai màu, chuyển thành sắc xám vào thời điểm dự Laver Cup. Vì vậy, Alcaraz đã ghé thăm thợ cắt tóc riêng Victor Martinez để “lên đời” kiểu tóc.

Alcaraz quay lại với mái tóc bạch kim

Trong buổi tập với tài năng trẻ người Mỹ Darwin Blanch mới đây, Alcaraz khoe mái tóc bạch kim rực rỡ trở lại. “Siêu Saiyan tiến hóa thêm lần nữa", Martinez viết trên Instagram, ám chỉ nhân vật tóc vàng trong series 7 viên ngọc rồng nổi tiếng.

Novak Djokovic nỗ lực hồi phục để tham dự giải đấu tại Athens

Novak Djokovic đang làm mọi cách để trở lại thi đấu tại giải ATP 250 ở Athens vào đầu tháng 11, theo tiết lộ từ em trai anh, Djordje Djokovic, người là giám đốc giải đấu. Djordje bày tỏ lạc quan rằng tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam sẽ kịp bình phục để thi đấu trước khán giả Hy Lạp.

Sinner chấp nhận bị chỉ trích khi bỏ Davis Cup Finals

Jannik Sinner đã gây xôn xao khi tuyên bố không tham gia Davis Cup Finals cùng đội tuyển quần vợt Italia vào cuối năm nay. Tay vợt người Italia chia sẻ: "Tôi chấp nhận mọi chỉ trích. Tôi đã nói nhiều về vấn đề này và không muốn thêm gì nữa".

Tim Bradley đưa ra dự đoán táo bạo về trận Parker đấu Wardley

Cựu vô địch thế giới Tim Bradley đã đưa ra nhận định về trận đấu quyền anh hạng nặng giữa Joseph Parker và Fabio Wardley diễn ra cuối tuần này tại O2 Arena, London. Bradley chia sẻ: "Tôi chỉ mất một hiệp để phân tích Wardley và Parker. Wardley sẽ bị knock-out. Trận đấu này nhiều nhất chỉ kéo dài bốn hoặc năm hiệp, vì Parker sẽ hạ knock-out anh ta bằng một cú đấm bằng tay phải hoặc một loạt đòn kết hợp".