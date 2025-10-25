Nóng nhất thể thao sáng 25/10: Em trai Djokovic tiết lộ tình hình của anh trai

Em trai Djokovic tiết lộ tình hình của anh trai

Sau khi Novak Djokovic xin rút lui khỏi Paris Masters, nhiều người lo ngại tay vợt người Serbia khó lòng trở lại trong mùa giải này. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của Djordje Djokovic, em ruột của Nole, tay vợt 38 tuổi vẫn muốn trở lại trong năm 2025.

Novak Djokovic

"Anh ấy phải từ bỏ Paris Masters nhưng Nole vẫn đang làm việc chăm chỉ để hồi phục nhanh nhất có thể. Anh ấy dính chấn thương ở Thượng Hải nhưng vẫn cố thi đấu nên tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, Nole đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh ấy đang làm tất cả những gì có thể để đạt được thể trạng tốt nhất ở Athens Open". Athens Open diễn ra từ ngày 1-8/11 là giải đấu do gia đình Djokovic tổ chức.

Cormier tiếc vì Jon Jones không đấu với Tom Aspinall

Do đương kim vô địch đai hạng nặng, Jon Jones không thi đấu nên UFC tạm trao đai cho Tom Aspinall và võ sĩ này sẽ có trận bảo vệ đầu tiên với Ciryl Gane tại sự kiện UFC 321. Nói về câu chuyện này, cựu võ sĩ hạng nặng, Daniel Cormier tiếc vì Jon Jones không thượng đài. "Tôi không biết 25 phút trong lồng bát giác với Tom Aspinall sẽ thế nào. Tôi muốn biết cảm giác ấy. Tôi nghĩ Jon Jones đã mắc sai lầm lớn khi không thượng đài với Aspinall. Đó sẽ là trận đấu rất hay".

Rybakina giành vé dự WTA Finals

Mỹ nhân người Kazakhstan, Elina Rybakina vừa giành tấm vé cuối cùng dự WTA Finals 2025, giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới trong năm. Để có được tấm vé ấy, Rybakina đã giành chiến thắng 2-0 trước Victoria Mboko để giành quyền vào bán kết Japan Open. Đây là năm thứ ba liên tiếp được dự WTA Finals của nhà vô địch Wimbledon 2022.

Con trai tỷ phú bị phóng viên F1 ngó lơ

Lance Stroll, con trai của tỷ phú Lawrence Stroll cũng là tay đua của đội đua F1 Aston Martin, vừa phải hứng chịu sự ghẻ lạnh từ giới truyền thông. Trong buổi họp báo trước chặng đua tại Mexico, đồng đội Fernando Alonso họp báo trước và nhận được sự quan tâm của 35 phóng viên. Tuy nhiên, hầu như tất cả đều rời đi và chỉ còn 8 người ở lại khi đến lượt Lance Stroll phỏng vấn.

Steph Curry tiếp tục tỏa sáng

Trong trận đấu thứ hai của mùa giải mới, Steph Curry tiếp tục có màn trình diễn mãn nhãn gửi tới người hâm mộ Golden State Warriors. Siêu sao người Mỹ có tới 42 điểm, trong đó có cú ném 3 điểm từ giữa sân để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Chung cuộc, Warriors giành chiến thắng với tỉ số 137-131. Ở phía đối diện, Aaron Gordon ghi tới 50 điểm nhưng như vậy là chưa đủ.