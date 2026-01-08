Tin mới nhất bóng đá sáng 8/1: Arsenal đón trụ cột trở lại, chuẩn bị đấu Liverpool

Arsenal đón trụ cột trở lại, sẵn sàng đấu Liverpool

Theo chia sẻ của HLV Arteta, bộ đôi Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori sẽ chưa thể quay trở lại để chạm trán Liverpool (3h, 9/1). Nhưng Kai Havertz có triển vọng tái xuất.

Arteta có lẽ sẵn sàng cho cuộc chạm trán Liverpool

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ cậu ấy. Havertz đã vắng mặt lâu vì 2 lý do khác nhau. Cậu ấy rất gần với việc trở lại. Sáng nay cậu ấy lại tập luyện tốt. Hy vọng chúng tôi sẽ có cậu ấy cùng phong độ tốt nhất ở trận gặp Liverpool".

Barcelona nhắm chiêu mộ Nathan Ake

Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ hậu vệ Nathan Ake trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026. Hiện hậu vệ người Hà Lan không được trọng dụng tại Man City. Anh đang tìm cơ hội sang đội bóng khác để thi đấu nhiều hơn, qua đó mơ được chơi tại World Cup 2026.

Yamal trở thành cầu thủ giá trị nhất thế giới

Trong danh sách 100 cầu thủ giá trị cao nhất năm 2026 do Trung tâm nghiên cứu quốc tế về thể thao (CIES) cho biết, Yamal hiện xếp số một khi được định giá 343 triệu euro. Ngôi sao của Barcelona bỏ xa nhuwgx người xếp ngay sau như Erling Haaland (221 triệu euro) và Kylian Mbappe (174 triệu euro).

Owen nói MU vô địch Ngoại hạng Anh 2028 "không hề bất khả thi"

Cựu danh thủ Michael Owen nhận định mục tiêu xưng vương tại Ngoại hạng Anh 2028 của MU không hề bất khả thi: "2 năm rưỡi là thời gian ngắn. Nhưng bóng đá cũng đổi thay nhanh chóng. MU hiện có nền tảng tốt, họ cần HLV đẳng cấp và vài cầu thủ chất lượng nữa. Khi vào phom, MU sẽ tăng tốc mạnh mẽ".