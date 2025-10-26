Nóng nhất thể thao sáng 26/10: Sinner được ủng hộ từ bỏ Davis Cup

Sinner được ủng hộ rút khỏi Davis Cup

Trong buổi giao lưu trực tuyến với người hâm mộ trên Instagram, HLV tennis nổi tiếng Patrick Mouratoglou đã yêu cầu người hâm mộ ngừng chỉ trích Jannik Sinner, vì quyết định không dự vòng chung kết Davis Cup (từ 18-23/11). Việc tay vợt số 2 thế giới vắng mặt ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng vô địch Davis Cup lần thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Italia, vì vậy Sinner hứng chịu "búa rìu" dư luận dữ dội.

Sinner trở thành tâm điểm khi từ chối dự Davis Cup

Mouratoglou cho hay: “Davis Cup vẫn là giải đấu danh giá nhưng không còn như xưa, chưa kể diễn ra vào cuối mùa giải, khi các tay vợt kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhất là với những người như Sinner – tay vợt số 1 quốc gia – phải gánh trên vai áp lực chiến thắng, điều đó là vô cùng mệt mỏi.

Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ Italia, nhưng tôi cũng hiểu và ủng hộ quyết định của Jannik. Cậu ấy xứng đáng được quyền lựa chọn điều gì tốt nhất cho mình, còn chúng ta nên tôn trọng điều đó".

"Acaraz không chơi tennis vì tiền"

Cũng trong buổi giao lưu trực tuyến, Patrick Mouratoglou nói về thất bại của Carlos Alcaraz ở 2 giải đấu biểu diễn gần đây là Laver Cup (thua Taylor Fritz) và 6 Kings Slam (thua Sinner ở chung kết). Theo vị chuyên gia này, Alcaraz không thi đấu vì tiền và không cần thiết phải vô địch các giải đấu này bằng mọi giá:

“Alcaraz vô địch Japan Open vì đó là giải đấu ATP và được tính điểm. Dù cậu ấy có thắng trận chung kết 6 Kings Slam hay không cũng chẳng thay đổi gì nhiều, tất cả chỉ là tiền thôi, trong khi cậu ấy không thi đấu vì tiền".

Fury không muốn trở lại với boxing

Chia sẻ trên kênh YouTube FurociTV, Tyson Fury khẳng định anh không còn hào hứng với viễn cảnh tái xuất làng boxing: "Tôi có thể quay lại boxing bất cứ lúc nào, nhưng tôi không muốn. Tôi không hứng thú với điều đó. Tôi chẳng có lý do gì thực sự để quay lại sàn boxing cả. Tôi đã 37 tuổi, đã bị ăn đấm liên tục suốt 25 năm qua.

Trước đây, tôi thi đấu là vì tiền, vì danh hiệu, nhưng giờ tôi có nhiều tiền hơn mức mình có thể chi tiêu, tôi có vô số đai vô địch và danh hiệu, vậy điều đó có khiến tôi hạnh phúc hơn không? Không".

Sao Ferrari đặt cược Verstappen thua bộ đôi McLaren

Trên Planet F1, tay đua của đội Ferrari, Charles Leclerc khẳng định anh sẽ đặt cược cho bộ đôi Oscar Piastri -Lando Norris của McLaren về khả năng vô địch mùa F1 2025 hơn là Max Verstappen. Hiện tại, Piastri đang dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn Norris, Verstappen lần lượt 14 và 40 điểm.