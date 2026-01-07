Bóng chuyền Thái Lan dậy sóng: Nữ chủ công xinh đẹp "khẩu chiến" với fan vì bị chê bai

Khi tuyển thủ quốc gia không còn im lặng

Bóng chuyền nữ Thái Lan đầu năm 2026 bất ngờ dậy sóng không phải vì thành tích sân đấu, mà bởi làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính người hâm mộ. Nhân vật ở tâm điểm là “Baitoey” Nattithima Kubkaew, chủ công đội tuyển Thái Lan, hiện khoác áo CLB New Taipei City CMFC tại giải VĐQG Đài Loan (Trung Quốc).

Nattithima Kubkaew (thứ 3 từ phải sang) bị khán giả nhà công kích

Ngày 5/1, sau một trận đấu không đạt phong độ, hình ảnh của cô bị một tài khoản mạng xã hội đăng kèm dòng bình luận mang tính xúc phạm: “Tệ hại ở mọi kỹ năng”.

Không chấp nhận bị bôi nhọ, Baitoey lập tức phản hồi: “Hôm nay tôi chơi không tốt thật, nhưng khi thấy hình của mình bị đăng kèm những lời như vậy, tôi rất buồn. Nếu có thể, bạn hãy dùng tài khoản thật nhắn cho tôi được không?”.

Đó không còn là lời thanh minh cho một trận đấu, mà là tuyên bố rõ ràng của một tuyển thủ quốc gia trước vấn nạn công kích ẩn danh đang ngày càng tràn lan.

Thông điệp mạnh mẽ về sự tôn trọng

Chưa dừng lại, "Baitoey" tiếp tục đăng một dòng chia sẻ dài, cảnh báo về văn hóa chỉ trích độc hại đang đầu độc môi trường bóng chuyền Thái Lan: “Tôi không yêu cầu mọi người ngừng phê bình. Nhưng hãy phê bình bằng sự tôn trọng, đừng dùng lời lẽ xúc phạm. Không chỉ riêng tôi, mà với tất cả VĐV nam, nữ. Người viết có thể quên, nhưng người đọc thì không bao giờ quên”.

Kubkaew công khai đối đầu với fan "ẩn danh" trên mạng xã hội

Cô cho biết bản thân không tham gia nhóm bóng chuyền kia, nhưng do nhóm ở chế độ công khai nên các bài viết tiêu cực vẫn thường xuyên hiện trên bảng tin. Theo "Baitoey", nhiều người đã coi việc miệt thị VĐV là chuyện “bình thường”, thậm chí là trò tiêu khiển.

Thông điệp của nữ chủ công Thái Lan nhanh chóng nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ. Hàng loạt CĐV vào động viên, khuyên cô thu thập bằng chứng và tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự.

Vụ việc của "Baitoey" là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng chuyền Thái Lan, thành tích có thể thăng trầm, nhưng sự tôn trọng dành cho các “chân dài” đội tuyển quốc gia thì không nên bị đánh mất.