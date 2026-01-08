Dự đoán tỷ số Arsenal - Liverpool: Rực lửa Emirates, dập tắt hy vọng bám đuổi (Ngoại hạng Anh)

Nhận định trận đấu

Arsenal khó có thể mơ tới khởi đầu năm 2026 thuận lợi hơn, khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta thăng hoa ở vòng 20 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh các đối thủ bám đuổi trực tiếp lại sảy chân. “Pháo thủ” ngược dòng thắng nghẹt thở 3-2 trước Bournemouth. Không lâu sau đó, Man City đánh rơi điểm số với trận hòa và 1-1 trước Chelsea.

Nếu thắng, Arsenal sẽ tạo ra khoảng cách lên tới 17 điểm so với Liverpool

Chiến thắng đó giúp Arsenal tạo ra khoảng cách 6 điểm so với cả Man City lẫn Aston Villa trước vòng 21. Siêu máy tính Opta đánh giá cơ hội vô địch của “Pháo thủ” lên tới 85,7%, trong khi khả năng đăng quang của Man City chỉ là 10,9%, Aston Villa 4,2%, còn Liverpool gần như không đáng kể với 0,07%.

Arsenal sẽ biết kết quả của Man City và Aston Villa trước khi bước ra sân tiếp đón Liverpool, khi Man City chạm trán Brighton còn Aston Villa đối đầu Crystal Palace. Dẫu vậy, giống như phần lớn mùa giải, Arsenal vẫn tập trung tối đa vào việc của mình và đang làm điều đó cực kỳ hiệu quả. Đoàn quân của HLV Arteta đã thắng liền 7 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Trong chuỗi trận này, “Pháo thủ” chỉ có 2 chiến thắng với cách biệt hơn 1 bàn, nhưng khả năng “nghiền nát” đối thủ để giành điểm số tối đa ngay cả khi không đạt phong độ cao nhất thường là dấu hiệu của nhà vô địch. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định ngôi vương đã nằm trong tầm tay của Arsenal.

So sánh thống kê của Arsenal và Liverpool ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa

Phong độ tại Emirates đang là điểm tựa vững chắc cho Arsenal, với 7 chiến thắng sân nhà liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Tính rộng ra trên mọi đấu trường mùa này, “Pháo thủ” đã thắng tới 14/15 trận, trong đó có chuỗi 12 chiến thắng liên tiếp gần nhất.

Ở chiều ngược lại, không ít CĐV Liverpool có lẽ đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh tương tự như những gì HLV Pep Guardiola và Man City đang trải qua. Sự lạc quan từ chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi thất vọng sau 2 trận hòa liền trước Leeds United (0-0) và Fulham (2-2). Dẫu vậy, “Lữ đoàn đỏ” ít nhất vẫn giữ được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Đoàn quân của HLV Arne Slot chỉ còn cách cột mốc 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường đúng 1 trận nữa, nhưng việc duy trì chuỗi không thua có lẽ chẳng đủ để xoa dịu sự bất mãn của các CĐV Liverpool, những người có thể cảm thấy chuỗi thắng trước đó chỉ đơn thuần che lấp các vấn đề tồn tại.

Liverpool từng đánh bại Arsenal 1-0 tại Anfield hồi tháng Tám năm ngoái nhờ siêu phẩm đá phạt của Dominik Szoboszlai, nhưng họ đã không thắng trong 3 lần gần nhất làm khách tại Emirates. Và nếu tiếp tục gục ngã vào đêm nay, những hy vọng mong manh về cuộc đua vô địch của “Lữ đoàn đỏ” có thể sẽ bị dập tắt hoàn toàn, nếu như chúng chưa sớm tan biến từ trước đó.

Thông tin lực lượng

Những lo ngại về chấn thương của Arsenal đang dần được giải tỏa khi Riccardo Calafiori và Cristhian Mosquera là hai cầu thủ còn phải ngồi ngoài, bên cạnh tài năng trẻ Max Dowman.

Bukayo Saka và Leandro Trossard nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát của Arsenal sau khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Bournemouth, trong khi Piero Hincapie được dự đoán sẽ chiếm suất đá hậu vệ trái thay cho Myles Lewis Skelly.

Calafiori của Arsenal chấn thương, trong khi Ekitike bên phía Liverpool bỏ ngỏ khả năng ra sân

HLV Mikel Arteta cũng phải đưa ra quyết định liên quan đến Kai Havertz, người đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cuối tuần qua. Eberechi Eze hy vọng sẽ được trao cơ hội ra sân, sau khi chưa thi đấu trận nào kể từ chiến thắng ở tứ kết League Cup trước đội bóng cũ Crystal Palace.

Bên kia chiến tuyến, mối lo lớn nhất của Liverpool nằm ở thể trạng của Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp đã vắng mặt trong trận hòa 2-2 với Fulham vì vấn đề gân kheo, và HLV Arne Slot thừa nhận vẫn chưa chắc chắn liệu anh có kịp bình phục cho chuyến làm khách tới London hay không.

Trong trường hợp Ekitike không thể ra sân, Cody Gakpo nhiều khả năng sẽ được đẩy lên đá cao nhất, trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương còn Mohamed Salah đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Ai Cập tại Cúp châu Phi.

Ở hàng thủ, Liverpool thời gian gần đây thường xuyên xoay vòng các hậu vệ biên, vì vậy khả năng Joe Gomez và Andy Robertson được lựa chọn đá chính nhằm mang lại sự chắc chắn hơn cho hệ thống phòng ngự là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Không đội bóng nào đánh bại Arsenal nhiều lần tại Ngoại hạng Anh hơn Liverpool, với 26 chiến thắng trước “Pháo thủ”. HLV Slot cũng chưa từng thua trong 3 lần chạm trán với HLV Arteta. Tuy nhiên, mọi dấu hiệu lúc này lại đều đang ủng hộ Arsenal.

Dù Arsenal được đánh giá cao hơn và nhiều ý kiến cho rằng họ có thể giành chiến thắng thuyết phục, nhưng những cuộc đối đầu lớn như thế này thường hiếm khi diễn ra theo kịch bản một chiều.

Liverpool bước vào trận đấu trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng trên hàng công và tinh thần cũng không ở trạng thái tốt nhất, trong khi Arsenal vẫn liên tục tìm ra cách để giành chiến thắng, đồng thời sở hữu lợi thế sân nhà cực lớn.

Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co và căng thẳng. Arsenal được kỳ vọng sẽ nhỉnh hơn đôi chút và giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu.