Nóng nhất thể thao sáng 22/10: Sinner nói lý do rút lui khỏi Davis Cup

Sinner nói lý do rút lui khỏi Davis Cup

Sinner là nhân tố then chốt trong 2 lần vô địch Davis Cup 2023 và 2024 của Italia. Nhưng tay vợt sinh năm 2001 lại quyết định không tham dự sân chơi này, từ đấy khiến đội nhà có nguy cơ khó lòng bảo vệ chức vô địch.

Sinner không mặn mà với Davis Cup 2025

Giải thích về việc rút khỏi sân chơi này, Sinner cho biết: "Tôi đã vô địch Davis Cup hai lần. Chúng tôi quyết định rút lui khỏi Davis Cup vì trải qua mùa giải kéo dài và tôi cần thêm 1 tuần nghỉ để bắt đầu tập luyện sớm hơn. Mục tiêu là đạt phong độ đỉnh cao tại Australian Open 2026".

Mẹ của Holger Rune chỉ trích gay gắt ATP Tour

Mẹ của tay vợt Holger Rune đã lên tiếng chỉ trích các yêu cầu “vô lý” và “không thể chấp nhận” của ATP Tour sau khi con trai bà dính chấn thương gân achilles nghiêm trọng: "Có quá nhiều giải đấu bắt buộc. Các tay vợt phải tham gia những giải này và bị phạt nặng về tài chính nếu bỏ lỡ.

Họ không có thời gian để hồi phục đúng cách trong suốt mùa giải. Những tuần lẽ ra là thời gian nghỉ ngơi hoặc tập luyện nhẹ giờ trở thành tuần thi đấu căng thẳng, kèm theo các sự kiện truyền thông bắt buộc. Không có thời gian nghỉ ngơi, cả về thể chất lẫn tinh thần".

Fritz có thể cạnh tranh với Sinner và Alcaraz

Trong chương trình Six Kings Slam trên Netflix, cựu tay vợt Henman đánh giá Fritz là đối thủ gần nhất có thể thách thức Sinner và Alcaraz: "Fritz làm việc với Paul Annacone và Mike Russell. Annacone từng là HLV của tôi. Fritz rất hiệu quả trong giao bóng và đánh từ cuối sân, cả thuận tay lẫn trái tay.

Cậu ấy cũng bắt đầu sử dụng cú bỏ nhỏ, khiến đối thủ phải di chuyển lên xuống, không chỉ qua lại hai bên. Fritz luôn tìm cách cải thiện trình độ, điều này được phản ánh qua kết quả thi đấu. Tôi nghĩ cậu ấy là người có khả năng nhất để thu hẹp khoảng cách với Sinner và Alcaraz".

Tom Aspinall kiên quyết từ chối đấu với ngôi sao hạng nặng UFC

Nhà vô địch hạng nặng UFC Tom Aspinall một lần nữa khẳng định anh sẽ không thi đấu với Ante Delija, người chuẩn bị đối đầu Waldo Cortes-Acosta vào tháng tới: "Tôi không nói điều đó để gây chú ý. Tôi chỉ nói từ trái tim. Tôi có nguyên tắc rằng nếu ai đó từng đến nhà tôi, ở bên gia đình tôi hoặc ngược lại, tôi không thể hình dung việc đấu với họ. Nếu cả hai đều sẵn sàng tranh đai, chúng tôi sẽ phải đấu vì đó là giấc mơ chung. Nhưng giờ tôi đã là nhà vô địch, còn anh ấy cần thêm vài trận nữa, nên tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề".