Tennis đỉnh cao thế giới: Fritz đọ sức Tsitsipas, Learner Tien gặp "núi cao"

Tứ kết United Cup 2025: Mỹ - Hy Lạp, Fritz đối đầu Tsitsipas

Cuộc chạm trán giữa Taylor Fritz và Stefanos Tsitsipas hứa hẹn là trận đơn nam hấp dẫn bậc nhất giải năm nay. Fritz bước vào tứ kết với phong độ rất cao khi dẫn dắt tuyển Mỹ toàn thắng vòng bảng, nổi bật là chiến thắng trước Sebastian Baez và Jaume Munar. Lối đánh bền bỉ, giao bóng ổn định và khả năng tận dụng break-point giúp Fritz cực kỳ nguy hiểm trên mặt sân cứng.

Fritz (bên trái) và Tsitsipas (bên phải) sẽ chạm trán "tóe lửa"

Ở phía đối diện, Tsitsipas chính là linh hồn của tuyển Hy Lạp. Anh thắng cả Shintaro Mochizuki lẫn Billy Harris tại vòng bảng, thể hiện khả năng kiểm soát thế trận và những cú trái một tay đầy sát thương.

Trận Fritz - Tsitsipas không chỉ là cuộc chiến đẳng cấp giữa hai tay vợt hàng đầu, mà còn mang ý nghĩa quyết định lớn đến kết quả cả cặp Mỹ - Hy Lạp. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, tấm vé bán kết có thể gọi tên đối thủ.

Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: Khoảng 10h, vòng 2 đơn nam Brisbane International

Daniil Medvedev sẽ chạm trán Frances Tiafoe ở vòng 2 Brisbane International 2026, nơi tay vợt Nga luôn thể hiện sức mạnh đáng sợ. Medvedev khép lại năm 2025 với thành tích 41 thắng, 23 thua, giành chức vô địch Almaty và vừa khởi đầu mùa giải mới bằng chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trước Fucsovics.

Cựu số 1 thế giới Medvedev (bên trái) được đánh giá cao hơn tay vợt Mỹ

Trong khi đó, Tiafoe chỉ đạt 26 thắng, 23 thua mùa trước nhưng đang có khởi đầu hứng khởi với trận thắng 6-2, 6-2 trước Vukic mà không để đối thủ có nổi break-point nào.

Về đối đầu, Medvedev áp đảo với tỷ lệ 5-1 sau 6 lần gặp nhau, tất cả đều trên sân cứng, dù Tiafoe từng tạo bất ngờ tại Laver Cup 2024. Tiafoe giao bóng rất tốt, nhưng Medvedev sở hữu khả năng trả giao và điều tiết trận đấu vượt trội, đặc biệt trên mặt sân cứng nơi anh đã giành tới 19 danh hiệu ATP. Với đẳng cấp, bản lĩnh và thành tích đối đầu vượt trội, Medvedev được đánh giá là cửa trên rõ rệt.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Learner Tien - Alex Michelsen: Khoảng 8h, vòng 2 đơn nam Brisbane International

Learner Tien sẽ đối đầu Alex Michelsen ở vòng 2 Brisbane International 2026 trên mặt sân cứng, trong một cặp đấu được chờ đợi giữa hai tài năng trẻ người Mỹ. Tien đang là hiện tượng của ATP Tour khi chỉ trong chưa đầy một năm đã vươn từ ngoài top 120 lên top 26 thế giới, với các danh hiệu tại Metz và Riyadh, á quân Bắc Kinh và đặc biệt là lọt vòng 4 Australian Open ngay lần đầu dự giải.

Màn đối đầu không nên bỏ lỡ giữa hai tay vợt người Mỹ

Tại Brisbane, tay vợt 20 tuổi tiếp tục phong độ ấn tượng khi hạ Camilo Ugo Carabelli 7-6(4), 6-3, thắng tới 80% điểm giao bóng 1 và chỉ đối mặt đúng một break-point.

Bên kia lưới, Alex Michelsen chưa thực sự bùng nổ trong năm 2025 ngoài chức vô địch Challenger Estoril và một số lần vào bán kết. Tuy nhiên anh đã khởi đầu Brisbane khá tốt với chiến thắng nghẹt thở 6-7(4), 7-6(2), 6-3 trước James Duckworth. Michelsen hiện dẫn Tien 2-0 đối đầu, lần gần nhất là tại Canadian Open 2025, nhưng phong độ hiện tại của Tien vượt trội khi thắng 10/11 trận gần nhất.

Với sự ổn định, khả năng điều bóng từ cuối sân và sự tự tin đang lên cao, Tien được đánh giá nhỉnh hơn dù bất lợi về đối đầu.

Dự đoán kết quả: Learner Tien thắng sau 3 set.