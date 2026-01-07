Nóng nhất thể thao sáng 7/1: Kyrgios kêu gọi Djokovic đừng giải nghệ

Kyrgios kêu gọi Djokovic đừng giải nghệ

Nick Kyrgios đã kêu gọi Novak Djokovic duy trì sự nghiệp “càng lâu càng tốt”, đồng thời nhấn mạnh rằng người hâm mộ nên “trân trọng” việc Nole vẫn đứng ở đỉnh cao quần vợt ở tuổi 38. Djokovic đã thông báo rút khỏi Adelaide International, giải đấu chuẩn bị duy nhất của anh cho Australian Open 2026, vì cảm thấy “chưa sẵn sàng về thể lực”.

Kyrgios chia sẻ với Sydney Morning Herald: “Chắc chắn có điều gì đó mà Djokovic muốn đạt được, có thể là một Grand Slam nữa hoặc một mục tiêu nào đó. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng việc một tay vợt lớn tuổi như vậy vẫn đứng ở đỉnh cao và vẫn cống hiến hết mình cho môn thể thao này. Càng lâu chúng ta có những người như anh ấy, môn quần vợt càng hấp dẫn.

Tôi cảm thấy kể từ khi Federer và Nadal rời đi, môn thể thao này đã để lại một khoảng trống... và rõ ràng khi Djokovic giải nghệ, một kỷ nguyên đã hoàn toàn khép lại. Tôi muốn anh ấy tiếp tục càng lâu càng tốt”.

Raducanu chạy đua cho Australian Open

Emma Raducanu đang phải đua với thời gian để lấy lại thể trạng tốt nhất trước thềm Australian Open 2026 sau khi tiết lộ rằng cô hầu như không tập đánh tennis trong suốt giai đoạn nghỉ đông. Nữ tay vợt 23 tuổi đã rút lui vào phút chót khỏi trận mở màn của tuyển Anh tại United Cup gặp Nhật Bản hôm 4/1 vì vấn đề ở chân, chấn thương đã làm cô gặp khó khăn suốt giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Australian Open 2026 tăng tiền thưởng kỷ lục

Australian Open năm nay sẽ có tổng tiền thưởng kỷ lục lên tới 55 triệu bảng, tăng 16% so với năm trước và là mức cao nhất trong lịch sử giải đấu. Các nhà vô địch đơn nam và nữ sẽ nhận 2,05 triệu bảng, tăng 19% so với số tiền các tay vợt thắng giải năm 2025, Madison Keys và Jannik Sinner. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ BBC, nhiều tay vợt hàng đầu “thất vọng” vì số tiền này vẫn chưa phản ánh tỷ lệ chia sẻ doanh thu lớn hơn từ Grand Slam.

Perez nói về mối quan hệ với Verstappen

Trong một podcast với Oswaldo Trava được đăng trên YouTube mới đây, Sergio Perez khẳng định việc làm đồng đội của Max Verstappen tại Red Bull là “công việc tệ nhất trong lịch sử F1”.

Tay đua người Mexico nói: ““Tôi từng ở trong đội đua tốt nhất, nhưng thật phức tạp, bởi làm đồng đội của Max tại Red Bull là công việc tệ nhất trong F1. Tại Red Bull, mọi thứ đều là vấn đề; nếu tôi nhanh hơn Max, đó là vấn đề, một bầu không khí rất căng thẳng được tạo ra; nếu tôi quá chậm và Max cũng chậm thì mọi thứ cũng là vấn đề”.

Perez gắn bó với Verstappen trong 4 năm trước khi bị Red Bull cắt hợp đồng vào cuối mùa giải 2024, dù còn 2 năm trong hợp đồng. Năm nay, tay đua người Mexico sẽ trở lại F1 với đội đua mới Cadillac, hợp tác cùng Valtteri Bottas.