Nóng nhất thể thao sáng 8/1: Chuyên gia lo cho Djokovic trước thềm Australian Open 2026

Chuyên gia lo ngại thể trạng của Djokovic trước thềm Australian Open 2026

Novak Djokovic gây chú ý khi quyết định rút lui khỏi Adelaide International vì chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. "Nole" xác nhận thông tin này trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội, cho biết anh chưa hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể chất để thi đấu.

Djokovic từng 10 lần vô địch Australian Open

Quyết định này đồng nghĩa với việc nhà vô địch Australian Open 10 lần sẽ không góp mặt tại giải ATP diễn ra ở Adelaide. Cựu số 1 thế giới Andy Roddick lo ngại rằng thể trạng của Djokovic sẽ khó lòng đạt mức ổn định ở giải Grand Slam tới đây.

Emma Raducanu cập nhật chấn thương sau cú sảy chân

Mùa giải 2026 của Raducanu khởi đầu đầy khó khăn khi cô rút lui khỏi trận đấu với Naomi Osaka trong cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và Nhật Bản tại United Cup hôm Chủ nhật. Một ngày sau, tay vợt 22 tuổi trở lại sân để chạm trán Maria Sakkari (Hy Lạp), nhưng để thua với tỷ số 3-6, 6-3, 1-6. Kết quả này cũng chính thức khiến tuyển Anh bị loại khỏi giải đấu đồng đội.

Tay vợt người Anh cho biết cô đã không chơi quần vợt trong suốt hai tháng rưỡi vì chấn thương dai dẳng. Raducanu, hiện xếp hạng 29 thế giới, gặp tình trạng dập xương nhẹ ở bàn chân phải và buộc phải rút lui khỏi hai trận đấu biểu diễn vào tháng 12.

Tyson Fury có thể đối đầu Joshua vào tháng 8

Tyson Fury đã chính thức xác nhận kế hoạch tái xuất boxing vào năm 2026, chỉ một năm sau khi tuyên bố giải nghệ sau hai thất bại liên tiếp trước Oleksandr Usyk.

“Gypsy King” cho biết anh vẫn duy trì cường độ tập luyện rất cao trong thời gian qua và giờ đây sẵn sàng cho màn trở lại võ đài. Quyết định này đánh dấu cú quay xe đầy bất ngờ của Fury, người từng khiến làng quyền Anh chấn động vào tháng 1 năm ngoái khi treo găng ngay sau hai trận thua liên tiếp trước Usyk.

Theo dự đoán của báo chí Anh, trận đại chiến đỉnh cao giữa Tyson Fury và Anthony Joshua có thể diễn ra vào tháng 8 năm nay. Ở thời điểm hiện tại, đang có tin Joshua giải nghệ, nhưng các nhà chuyên môn vẫn tự tin rằng trận siêu đại chiến hạng nặng này vẫn sẽ xảy ra.

Lewis Hamilton nhận lời khuyên “cực gắt” tại Ferrari

Lewis Hamilton đã được Ralf Schumacher đưa ra một lời khuyên không thể thẳng hơn: hãy “đi nghỉ cùng nhau” với kỹ sư đua Riccardo Adami nếu muốn hàn gắn mối quan hệ trước mùa giải 2026. Gợi ý này xuất hiện trong bối cảnh tương lai ê-kíp kỹ thuật của Hamilton tại Ferrari đang bị đặt dấu hỏi, sau khi đội trưởng Fred Vasseur không loại trừ khả năng có sự điều chỉnh trong kỳ nghỉ đông.

Gia nhập Ferrari trước mùa giải 2025 để thay thế Carlos Sainz, Hamilton được phân công làm việc với Riccardo Adami. Tuy nhiên, bộ đôi này đã sớm gặp không ít trục trặc khi phải điều chỉnh theo phong cách giao tiếp và cách làm việc của nhau. Những “vấn đề nhập môn” khiến quá trình thích nghi của cả hai không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng.