Nóng nhất thể thao sáng 24/6: Djokovic là ứng viên vô địch số 2 ở Wimbledon

Djokovic được đánh giá cao ở Wimbledon

Trong cuộc phỏng vấn với SportsBoom.com, chuyên gia của ESPN Patrick McEnroe chọn Jannik Sinner là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Wimbledon năm nay, còn Novak Djokovic đứng ở vị trí thứ hai. Trong khi đó, tân vương Roland Garros Alexander Zverev lại không được McEnroe xếp quá cao trong danh sách những ứng viên hàng đầu.

Djokovic từng 7 lần vô địch Wimbledon

McEnroe nhận định: “Ở nội dung nam, không có gì phải bàn cãi khi Sinner là ứng viên số một. Cậu ấy vượt trội so với phần còn lại. Tôi có lẽ sẽ xếp Djokovic là ứng viên thứ hai. Dù bị loại sớm ở Paris, tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt trong ba trận đấu chất lượng và điều đó sẽ mang lại sự tự tin. Tôi sẽ không xếp Zverev vào nhóm ứng viên hàng đầu. Tôi đánh giá Fritz cao hơn vì cậu ấy vừa đánh bại Zverev trong một trận đấu rất sít sao. Tôi cũng có lẽ xếp Shelton nhỉnh hơn một chút”.

Serena Williams làm điều hiếm thấy trước thềm Wimbledon

Serena Williams được kỳ vọng sẽ là một trong những tâm điểm lớn nhất tại Wimbledon năm nay sau khi nhận suất đặc cách tham dự cả nội dung đơn và đôi. Huyền thoại người Mỹ đã có mặt tại All England Club để chuẩn bị cho chiến dịch ở cả hai nội dung và cô được bắt gặp đang làm một điều khá hiếm thấy trong sự nghiệp của mình.

Cựu số 1 thế giới đã tập luyện cùng Maria Sakkari trên các sân tập của Wimbledon nhằm chuẩn bị cho màn trở lại tại Grand Slam sân cỏ. Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Serena Williams hiếm khi tập luyện cùng các đối thủ, đặc biệt là tại các giải Grand Slam. Thay vào đó, cô thường tập cùng ê kíp thân cận của mình.

Dustin Poirier lên tiếng sau khi bị bắt

Dustin Poirier cho biết anh đang “hoàn thiện bản thân” sau khi bị bắt giữ với cáo buộc say xỉn nơi công cộng. Cựu ngôi sao UFC bị bắt hôm 21/6. Trước đó, cựu võ sĩ MMA Ben Askren đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Poirier đùa vật với một người đàn ông khác tại quầy bar trong sân bay, kèm chú thích: “Anh ấy đang rất vui ở sân bay. Thậm chí còn vật với vài người bạn của tôi”.

Hamilton quyết đua vô địch với Mercedes

Lewis Hamilton cho biết rằng sau chuyến thăm nhà máy Ferrari giữa hai chặng Barcelona và Áo, anh sẽ làm việc với các kỹ sư và thậm chí có thể đề xuất những thay đổi nhằm rút ngắn khoảng cách với Mercedes trong cuộc đua vô địch F1 mùa này. Nhà vô địch thế giới 7 lần hiện kém tay đua Mercedes Kimi Antonelli 41 điểm.

Hamilton chia sẻ: “Thành thật mà nói, với cách mùa giải khởi đầu, tôi chưa thực sự nghĩ đến chức vô địch thứ tám. Mục tiêu của chúng tôi luôn là chiến thắng, nhưng tôi hiểu rằng điều đó cần thời gian. Mercedes đã khởi đầu mùa giải với một chiếc xe cực kỳ mạnh và tốc độ ấn tượng, trong khi cả hai tay đua của họ đều làm rất tốt.

Chúng tôi biết mình đang thua thiệt về sức mạnh động cơ. Sẽ có những đường đua với các đoạn thẳng dài, nơi điều đó khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi sở hữu một chiếc xe rất tốt về nền tảng. Nếu tiếp tục cải thiện hiệu suất và có thể vào cua nhanh hơn, có lẽ chúng tôi sẽ thu hẹp được phần nào khoảng cách đó cho đến khi giải quyết được vấn đề về sức mạnh động cơ”.