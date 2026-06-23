Lịch thi đấu bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á: Tuyển U18 Việt Nam đua vô địch

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026

Ngày Giờ Bảng Đội 1 Đội 2 23/6 10h00 B U18 Việt Nam U18 Kyrgyzstan 23/6 13h00 A U18 Úc U18 Indonesia 23/6 16h00 B U18 Philippines U18 Malaysia 23/6 19h00 A U18 Thái Lan U18 Hong Kong (Trung Quốc) 24/6 10h00 B Kyrgyzstan U18 Malaysia 24/6 13h00 A U18 Hong Kong (Trung Quốc) U18 Indonesia 24/6 16h00 B U18 Việt Nam U18 Philippines 24/6 19h00 A U18 Thái Lan U18 Úc 25/6 10h00 B U18 Việt Nam U18 Malaysia 25/6 13h00 A U18 Úc U18 Hong Kong (Trung Quốc) 25/6 16h00 B U18 Kyrgyzstan U18 Philippines 25/6 19h00 A U18 Thái Lan U18 Indonesia Sẽ tiếp tục cập nhật lịch thi đấu mới của giải bóng chuyền nữ U18 vô địch Đông Nam Á 2026.

Giải bóng chuyền nữ U18 vô địch Đông Nam Á 2026 (Princess Cup) diễn ra từ ngày 23/6 đến 28/6 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Giải đấu quy tụ các đội trẻ mạnh trong khu vực Đông Nam Á cùng một số đội khách mời ngoài khu vực như Úc, Hong Kong (TQ) và Kyrgyzstan.

Tại giải năm nay, đội tuyển U18 nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Malaysia và Kyrgyzstan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia, Úc và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết để cạnh tranh chức vô địch. Đương kim vô địch của giải là U18 nữ Thái Lan sau chiến thắng trước Indonesia ở kỳ tổ chức gần nhất.

Đội tuyển U18 nữ Việt Nam tham dự giải với nhiều gương mặt triển vọng, nổi bật là đội trưởng Bùi Thị Ánh Thảo. Người hâm mộ kỳ vọng các cô gái trẻ sẽ tạo nên dấu ấn trước các đối thủ mạnh trong khu vực.