Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup)

World Cup | 3h, 26/6 | MetLife Ecuador 0 - 0 Đức (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ecuador vs Đức Đức Điểm Galindez Franco Pacho Hincapie Yeboah Caicedo Alcivar Pedro Vite Estupinan Plata Valencia Điểm Neuer Kimmich Tah Rudiger Musiala Pavlovic Nmecha Brown Wirtz Havertz Sane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ecuador Ecuador Đức Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Alcivar, Pedro Vite, Estupinan, Plata, Valencia Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Musiala, Pavlovic, Nmecha, Brown, Wirtz, Havertz, Sane

Đức hướng đến ngôi đầu bảng

Đức đang thăng hoa dưới thời HLV Julian Nagelsmann với hai chiến thắng liên tiếp và 6 điểm tuyệt đối. Màn ngược dòng trước Bờ Biển Ngà nhờ cú đúp của Deniz Undav cho thấy bản lĩnh cũng như khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng của Die Mannschaft.

Đã chắc suất đi tiếp, tuyển Đức nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Dù vậy, với chiều sâu đội hình và đẳng cấp vượt trội, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đọ sức này.

Ecuador không còn đường lùi

Trận hòa 0-0 trước Curacao khiến Ecuador chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận và rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Một thất bại trước Đức có thể khiến đại diện Nam Mỹ phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Hy vọng của Ecuador được đặt vào kinh nghiệm của Enner Valencia, sự cơ động của Moises Caicedo cùng hệ thống 3-5-2 giàu kỷ luật mà HLV Sebastian Beccacece xây dựng. Tuy nhiên, trước sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng của Đức, đây sẽ là 90 phút mang tính quyết định cho số phận của đội bóng Nam Mỹ.