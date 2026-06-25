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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Đức Trực tiếp bóng đá hôm nay

(3h, 26/6, bảng E) Đức đang thể hiện sức mạnh của một ứng viên vô địch khi sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, Ecuador bị đẩy vào thế chân tường và buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

   

World Cup | 3h, 26/6 | MetLife

Ecuador
Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup) - 1
Đức
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup) - 1
Galindez, Franco, Pacho, Hincapie, Yeboah, Caicedo, Alcivar, Pedro Vite, Estupinan, Plata, Valencia
Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup) - 1
Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Musiala, Pavlovic, Nmecha, Brown, Wirtz, Havertz, Sane

Đức hướng đến ngôi đầu bảng

Đức đang thăng hoa dưới thời HLV Julian Nagelsmann với hai chiến thắng liên tiếp và 6 điểm tuyệt đối. Màn ngược dòng trước Bờ Biển Ngà nhờ cú đúp của Deniz Undav cho thấy bản lĩnh cũng như khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng của Die Mannschaft.

Đã chắc suất đi tiếp, tuyển Đức nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Dù vậy, với chiều sâu đội hình và đẳng cấp vượt trội, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đọ sức này.

Ecuador không còn đường lùi

Trận hòa 0-0 trước Curacao khiến Ecuador chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận và rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Một thất bại trước Đức có thể khiến đại diện Nam Mỹ phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.

Hy vọng của Ecuador được đặt vào kinh nghiệm của Enner Valencia, sự cơ động của Moises Caicedo cùng hệ thống 3-5-2 giàu kỷ luật mà HLV Sebastian Beccacece xây dựng. Tuy nhiên, trước sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng của Đức, đây sẽ là 90 phút mang tính quyết định cho số phận của đội bóng Nam Mỹ.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-25/06/2026 18:20 PM (GMT+7)
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