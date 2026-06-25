Trực tiếp bóng đá Ecuador - Đức: Khẳng định vị thế (World Cup)
(3h, 26/6, bảng E) Đức đang thể hiện sức mạnh của một ứng viên vô địch khi sớm giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, Ecuador bị đẩy vào thế chân tường và buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.
World Cup | 3h, 26/6 | MetLife
Điểm
Galindez
Franco
Pacho
Hincapie
Yeboah
Caicedo
Alcivar
Pedro Vite
Estupinan
Plata
Valencia
Điểm
Neuer
Kimmich
Tah
Rudiger
Musiala
Pavlovic
Nmecha
Brown
Wirtz
Havertz
Sane
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Đức hướng đến ngôi đầu bảng
Đức đang thăng hoa dưới thời HLV Julian Nagelsmann với hai chiến thắng liên tiếp và 6 điểm tuyệt đối. Màn ngược dòng trước Bờ Biển Ngà nhờ cú đúp của Deniz Undav cho thấy bản lĩnh cũng như khả năng kiểm soát trận đấu ấn tượng của Die Mannschaft.
Đã chắc suất đi tiếp, tuyển Đức nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về nhân sự. Dù vậy, với chiều sâu đội hình và đẳng cấp vượt trội, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đọ sức này.
Ecuador không còn đường lùi
Trận hòa 0-0 trước Curacao khiến Ecuador chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận và rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Một thất bại trước Đức có thể khiến đại diện Nam Mỹ phải sớm nói lời chia tay World Cup 2026.
Hy vọng của Ecuador được đặt vào kinh nghiệm của Enner Valencia, sự cơ động của Moises Caicedo cùng hệ thống 3-5-2 giàu kỷ luật mà HLV Sebastian Beccacece xây dựng. Tuy nhiên, trước sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng của Đức, đây sẽ là 90 phút mang tính quyết định cho số phận của đội bóng Nam Mỹ.
Sau khi khẳng định đã yểm bùa để chặn đứng Harry Kane trong trận đấu vừa qua, thầy cúng người Ghana bất ngờ lên tiếng cho biết đã hóa giải lời nguyền...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/06/2026 18:20 PM (GMT+7)