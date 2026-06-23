Quyết Chiến thua sốc, Hoàng Sao tung siêu phẩm vô địch giải danh giá Việt Nam

😔 Trần Quyết Chiến thua sốc giải quốc gia

Ở lượt trận ra quân của mình tại nội dung carom 3 băng nam giải vô địch quốc gia 2026 vào trưa ngày 22/6 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM), Trần Quyết Chiến đã thua sốc cơ thủ Cao Phan Triết Luận. Đây là trận đấu mà Triết Luận thi đấu rất hay, liên tục tung series để dẫn 16-8 sau hiệp đầu.

Quyết Chiến để thua trận ra quân

Tận dụng Quyết Chiến thể hiện phong độ không cao, Triết Luận thắng chung cuộc 30-18 sau 17 lượt cơ. Để thua trận ra quân, Quyết Chiến sẽ rơi xuống nhánh thua (thi đấu ngày 24/6) và sẽ bị loại nếu nhận thêm 1 thất bại.

Cũng trong ngày thi đấu này, Nguyễn Trần Thanh Tự, Hồ Hoàng Hùng…cũng không có được kết quả tốt. Trong khi đó, các tay cơ được đánh giá cao như Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Phạm Duy Thanh, Nguyễn Nhất Hòa, Lý Thế Vinh, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Như Lê…đều có chiến thắng.

🏆 Hoàng Sao thăng hoa, lên ngôi vô địch

Trong khi đó, ở trận chung kết nội dung pool 9 bi nam diễn ra vào chiều tối cùng ngày, cơ thủ Dương Quốc Hoàng lên ngôi vô địch với chiến thắng áp đảo 9-4 trước Bùi Trường An. Dù Trường An thi đấu rất hay nhưng Quốc Hoàng thể hiện đẳng cấp vượt trội. Cơ thủ có biệt danh Hoàng Sao thi đấu như biểu diễn với 6 lần “1 cơ dọn bàn”, trong đó có những ván đấu anh liên tiếp tung ra các siêu phẩm từ nhảy bi, a băng cho đến ghép bi chuẩn xác khiến đối thủ chỉ còn biết “chịu trận”.

Hoàng Sao vô địch mãn nhãn

Ở trận bán kết trước đó, Quốc Hoàng đã thắng 9-7 trước Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn TKon). Đây là màn so tài đỉnh cao khi cả hai liên tục thể hiện tài năng màn những màn “1 cơ dọn bàn” đẳng cấp.

Bước ngoặt xảy ra khi tỉ số đang là 6-6, Anh Tuấn có quyết định xử lý mạo hiểm ở bi mục tiêu thứ 4 nhưng không thành công, qua đó giúp Hoàng Sao có ván thắng quan trọng để bứt lên. Tình huống này trở thành đề tài tranh cãi bởi lẽ nhiều tay cơ sẽ chọn phương án phòng thủ thay vì tấn công như Anh Tuấn bởi khả năng thành công là rất ít.

🎉 Yến Sinh vô địch carom 3 băng nữ, tuyển Billiards TP.HCM lập hat-trick

Ở trận chung kết carom 3 băng nữ diễn ra đồng thời với pool nam, nhà vô địch châu Á 2026 Nguyễn Đức Yến Sinh chứng tỏ đẳng cấp với chiến thắng áp đảo 25-7 chỉ sau 9 lượt cơ trước Hứa Thảo Huyền (cùng đơn vị TP.HCM) để lên ngôi vô địch.

Yến Sinh vừa vô địch châu Á, vừa vô địch quốc gia trong cùng 1 năm

Với hiệu suất ghi điểm cực cao cùng một series 8 điểm, Yến Sinh chứng tỏ cô là nữ cơ thủ đáng xem nhất của bi-a Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Phải nói thêm, với các chức vô địch của Quốc Hoàng, Yến Sinh và trước đó 1 ngày là chức vô địch của Nguyễn Như Lê ở nội dung carom 1 băng, tuyển Billiards TP.HCM đã xuất sắc có cả 3 tấm HCV ở 3 nội dung đầu tiên của giải quốc gia.