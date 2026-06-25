Nóng nhất thể thao sáng 25/6: Djokovic “biến mất” khỏi giải đấu làm nóng Wimbledon

Tên của Djokovic “biến mất” khỏi một giải đấu làm nóng Wimbledon

Novak Djokovic đã không thi đấu kể từ sau Roland Garros và để chuẩn bị cho Wimbledon, tay vợt người Serbia như thường lệ ghi danh ở giải biểu diễn Giorgio Armani Tennis Classic. Tuy nhiên tên của Djokovic đã “biến mất” khỏi lịch thi đấu của giải vào tối ngày thứ Ba, 23/6, và ban tổ chức giải lẫn Djokovic cũng không có thông báo gì về sự thay đổi này.

Novak Djokovic

3 xạ thủ Việt Nam tập huấn tại Pháp chuẩn bị cho ASIAD 20

Các xạ thủ Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam, Trần Công Hiếu đã được đưa đến Pháp để tham gia đợt tập huấn nhằm chuẩn bị cho ASIAD. 3 xạ thủ này sẽ tập huấn trong vòng 25 ngày và về nước vào cuối tháng 7. Đây là 3 xạ thủ đã đại diện cho tuyển Việt Nam ở giải vô địch thế giới lẫn giải vô địch Đông Nam Á 2026, họ cũng sẽ được chọn đăng ký tranh huy chương nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh ở ASIAD 20.

Jake Paul định lấn sân sang bóng bầu dục

Sau khi đã trải qua sự nghiệm boxing, ngôi sao YouTube Jake Paul giờ lại muốn bước chân vào môi trường bóng bầu dục. Để đạt được mục tiêu này, Jake Paul dự định sẽ ghi danh học ở trường Stanford, gia nhập đội bóng bầu dục của trường và thi đấu để lấy thành tích trước khi vươn tới sân chơi chuyên nghiệp của giải NFL.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể bổ sung 14 cầu thủ

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có danh sách đề xuất 14 cầu thủ triệu tập cho đợt tập luyện tiếp theo ở Bắc Ninh. 14 cầu thủ này sẽ kết hợp với 14 cầu thủ khác đang tập huấn ở Đà Lạt cùng HLV Tuấn Kiệt để chuẩn bị cho 2 giải đấu diễn ra cùng lúc là SEA V.League và VTV Cup. Hai giải này sẽ giúp đội tuyển chọn ra những gương mặt nòng cốt cho giải vô địch châu Á lẫn ASIAD.