Hot girl pickleball Kim “vén váy” nóng bỏng với bikini, hé lộ quyết định táo bạo

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Em Kim Say Hi lại một lần nữa “đốt mắt” bạn bè và các fan bằng một bộ ảnh bikini khá nóng bỏng. Rất nhiều nhận xét cho rằng vóc dáng của Kim ngày càng sắc nét hơn, nhất là sau khi cô nàng chia sẻ bản thân đã trải qua hành trình tập gym rất nghiêm túc nhằm trau chuốt lại đường cong cơ thể.

Kim "vén váy" khoe vóc dáng sau quá trình tập gym

Thời gian gần đây, bên cạnh các hoạt động thể thao, hot girl “vén váy” từng gây “bão” cộng đồng mạng còn gây xôn xao khi quyết định tham dự một cuộc thi nhan sắc đình đám. Cô nàng chia sẻ việc bản thân cảm thấy rất hồi hộp khi tham gia cuộc thi vì bản thân chưa từng có kinh nghiệm trên sàn diễn hay các cuộc thi sắc đẹp.

Dù vậy, hot girl này cho biết bản thân cảm thấy rất vui vì đã dám thử thách bản thân, dám nghĩ dám làm để cho thấy hình ảnh Kim không chỉ có thể thao, trên sân pickleball mà còn có thể làm được nhiều thứ khác.

Người đẹp thử sức ở một cuộc thi nhan sắc

Không chỉ thường xuyên tham gia thi đấu ở các giải pickleball, Kim hiện tại còn tham dự nhiều hoạt động truyền cảm hứng về bộ môn mới này đến đông đảo người chơi phong trào, đặc biệt là cho các bạn trẻ.