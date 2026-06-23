Bóng chuyền nữ U18 Việt Nam "hủy diệt" đối thủ 25-5, thắng đậm ở giải Đông Nam Á

U18 bóng chuyền nữ Việt Nam đã có màn ra quân không thể tưng bừng hơn tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng đè bẹp U18 Kyrgyzstan với tỷ số 3-0, trong đó có một set thắng hủy diệt cách biệt 20 điểm.

Đội trưởng Ánh Thảo (bên trái ngoài cùng) và Thùy Linh (bên phải ngoài cùng) là hai cầu thủ tài năng, có kinh nghiệm của U18 Việt Nam

Set thắng cách biệt 25-5 ngày ra quân

Được xếp vào bảng B, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thị Ngọc Hoa bước vào trận đấu mở màn (sáng 23/6) với sự tự tin cao độ trước đối thủ U18 Kyrgyzstan vốn không được đánh giá cao. Ngay từ set đấu đầu tiên, các cô gái Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về mặt chuyên môn khi tổ chức hàng chắn vô cùng kín kẽ, bóp nghẹt mọi đường tấn công của đối thủ, nhanh chóng giành chiến thắng 25-11.

Thế trận một chiều thậm chí còn kinh hoàng hơn trong set thứ 2. Áp lực khủng khiếp từ những pha phát bóng và tấn công đa dạng của U18 Việt Nam khiến đội bóng Trung Á hoàn toàn luống cuống và liên tục mắc lỗi cơ bản. Sự tỏa sáng của những cái tên giàu kinh nghiệm như Ánh Thảo, Thùy Linh hay đặc biệt là phụ công Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (CLB VTV Bình Điền Long An) với những pha chạy bay sau linh hoạt đã giúp Việt Nam băng băng về đích, hủy diệt đối thủ với tỷ số không tưởng 25-5.

Bước sang set 3, với chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay, HLV Ngọc Hoa chủ động cho các học trò chơi chậm lại để thử nghiệm đội hình. Nhiều gương mặt trẻ lần đầu bước ra sân chơi khu vực như chuyền hai Huyền Trang, Châm Anh hay Khánh Linh được trao cơ hội và đều để lại dấu ấn tích cực. Dù U18 Kyrgyzstan rất nỗ lực để ghi được 15 điểm, U18 Việt Nam vẫn dễ dàng tăng tốc ở giữa set để khép lại trận đấu với tỷ số 25-15. Chung cuộc, U18 Việt Nam thắng áp đảo 3-0 (25-11, 25-5, 25-15).

Tổng quan về giải đấu

Giải bóng chuyền nữ U18 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 23/6 đến 28/6 tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan là bước đệm cọ xát quan trọng trước giải vô địch châu Á. Đội tuyển U18 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Ngọc Hoa cùng thủ quân Bùi Thị Ánh Thảo và các tài năng trẻ như Thùy Linh, Yến Nhi.

Dù thời gian hội quân ngắn, đội có tâm lý thoải mái do không bị áp lực thành tích. Tại bảng B, Việt Nam dễ thở khi chỉ đối đầu các đối thủ vừa tầm gồm Kyrgyzstan, Philippines và Malaysia, mở rộng cửa vào bán kết. Khó khăn lớn nhất sẽ nằm ở vòng knock-out nếu phải chạm trán các ứng viên vô địch sở hữu thể hình vượt trội ở bảng A như chủ nhà Thái Lan, Úc hay Indonesia.

Hai trận kế tiếp, U18 Việt Nam gặp U18 Philippines lúc 16h ngày 24/6 và gặp U18 Malaysia lúc 10h00 ngày 25/6.